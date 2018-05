Zeitplan für die Ellerbachbrücke "sportlich"

Die Brücke über den Ellerbach stand im Mittelpunkt des Sachstandsberichts, den Diplom-Ingenieur Thomas Neumann, als Fachgruppenleiter beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) für Brückenbauten zuständig, im Weinsheimer Gemeinderat abgab. Wegen eines Anbohrens des unter dem Bachbett liegenden Mischwasserkanals musste ein Kanalteil komplett ausgewechselt werden, was zu einer Verzögerung von rund drei Wochen führte. Trotzdem hofft Neumann, dass der Brückenüberbau bis Weihnachten betoniert ist und man die Arbeiten bis Ende März abschließen kann – wenn das Wetter mitspielt.

Nicht nur am Preis und den technischen Möglichkeiten des vom Land geförderten Hotspots schieden sich die Geister im Weinsheimer Gemeinderat. Auch über den Standort, nämlich ob er am Rathaus oder an der Palmsteinhalle installiert wird, wurde diskutiert.

Foto: Wilhelm Leyendecker

Er hält den anvisierten Termin für „sehr sportlich“. Während der weiteren Bauphase dürfe es zu keiner allzu langen Winterpause kommen und auch kein Starkregenereignis eintreten. „Beim letzten Starkregen hat nicht viel gefehlt, und die Baustelle wäre abgesoffen“, sagte Neumann. Der Termin der Fertigstellung der Brücke ist für Weinsheim wichtig, da unmittelbar danach der Ausbau der Kirchgasse und Backesgasse erfolgen soll.

Auch der Straßenausbau in der Hundsgasse ist in Verzug, sagte Ortsbürgermeister Thomas W. Fischer. Das habe man der Baufirma unmissverständlich klargemacht. Der Rat beschloss jetzt, den Auftrag für die Straßenbeleuchtung für 21.271 Euro an den günstigsten Bieter, die Bockenauer Firma Will, zu vergeben.

Das am Eingang zur Hundsgasse vorgesehene Rebtor sorgte für Diskussionen. So konnte sich Ratsherr Lars Kreer (SPD) nicht mit dem aus seiner Sicht zu hohen Preis von 6842 Euro für die Aluminiumversion anfreunden und zog Vergleiche mit ähnlich konstruierten Beleuchtungsbrücken bei Veranstaltungen. Er musste sich jedoch von Fischer belehren lassen, dass für alle Bauwerke im öffentlichen Bereich eine Statikberechnung vorliegen muss, was bei Beleuchtungsbrücken wohl eher nicht der Fall sei. Der Rat beschloss, den Auftrag an die Firma Kraft aus Guldental zu vergeben.

Lange diskutiert wurde auch ein Antrag zur Errichtung eines WLAN-Hotspots im Rahmen des Förderprojekts des Landes „1000 Hotspots für 1000 Kommunen“. Darin werden die Einrichtungskosten des Hotspots von 321,20 Euro und die monatlichen Gebühren von 34,51 Euro mit einmalig 500 Euro gefördert. Fischer schlug als möglichen Standort das Rathaus vor. Bemängelt wurde von Ratsmitgliedern aber die relativ geringe Reichweite des WiFis. Zudem sollten auch andere Möglichkeiten geprüft werden wie etwa das Freifunk-Soonwald-Netzwerk Winterbach.

Fischer wies darauf hin, dass der Zuschussantrag bis Ende November gestellt werden muss. Sollte man zum Zuge kommen, könne man gegebenenfalls nach der zweijährigen ersten Laufzeit des Vertrags wieder aussteigen. Der Rat beschloss, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

In jedem Jahr auf der Tagesordnung: der Gemeindezuschuss zu den Kosten des Betriebs und der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen. Gemäß den Empfehlungen des Gemeinde- und Städtebundes erhält danach die SG Weinsheim einen Zuschuss von 4070,32 Euro, was sich aus der derzeitigen Mitgliederzahl des Vereins von 664 und den genutzten Einrichtungen und Plätzen errechnet. Für seine 101 Mitglieder stehen dem Tennisclub 309,06 Euro zu. Trotz eines defizitären Haushalts hat die Kommunalaufsicht dieser „freiwilligen Leistung“ seitens der Ortsgemeinde zugestimmt.

Auch 2017 konnten keine Helfer für die Sammlung zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge gefunden werden. Daher beschloss der Rat, dem Volksbund für 2016 und 2017 zusammen 1000 Euro zukommen zu lassen. Auf Vorschlag von Cosima Panter (CDU) soll versucht werden, nächstes Jahr eine Sammlung durchzuführen.

Von unserem Reporter Wilhelm Leyendecker