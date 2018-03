Wenn das eigene Haus plötzlich in Flammen steht: Ehepaar Drumm hat durch Brandstifter alles verloren [Fotostrecke]

Sie haben alles verloren, weil ein böser Zeitgenosse zündelte: Birgit und Roland Drumm aus dem Nordpfälzer Dorf Nußbach leben in Angst. Galt der Brandanschlag auf Roland Drumms Volkswagen Dienstagnacht, 16. Januar, nur dem Auto oder auch dem Leben des im Haus schlafenden Paares?

Fassungslos stehen Roland und Birgit Drumm vor den verkohlten Resten, die nach der Brandnacht von ihrem Haus und ihren Autos übrig geblieben sind. Foto: Martin Köhler

Ein heftiger Sturm fachte die Flammen an. Rasch griffen sie auf den Carport über. Auch der Fiat 500 von Birgit Drumm brannte total aus. Zehn Stapel Holz, die daneben gelagert waren, fingen Feuer und gaben dem Brand zusätzliche Nahrung. Und dann wehte der Wind die Flammen auch noch auf das Holzhaus der beiden.

Nur durch Glück – weil das Schlafzimmer auf der anderen Seite liegt – hatten sie genügend Zeit, sich zu retten. Birgit Drumm wurde wach, als die Autoreifen mit einem lauten Knall platzten. „Zuerst dachten wir, es sei etwas auf der Terrasse umgefallen“, erinnert sich Roland Drumm. Doch von draußen flackerte es taghell ins Schlafzimmer. Etwas Dramatisches musste gerade vor sich gehen.

„Im Schlafanzug sind wir dann schreiend auf die Straße gerannt“, erzählt die Physiotherapeutin und Osteopathin, die täglich die 36 Kilometer nach Bad Kreuznach ins Acura-Rheumazentrum pendelt. Die 10, 15 Minuten, bis die freiwilligen Feuerwehren der Umgebung eintrafen, kamen beiden wie eine Ewigkeit vor. Das eigene Haus steht in Flammen, die Autos brennen: Dieser Albtraum für jeden Hausbesitzer wurde in dieser Nacht für das Ehepaar Drumm schlimme Realität.

Das kleine, frei stehende Holzhaus war der ganze Stolz des Nußbacher Paares. Erst im vorigen Jahr strichen sie es in Eigenleistung rot an – inspiriert von farbigen Schwedenhäusern. Die Fenster wurden neu eingebaut, das Bad neu gemacht, der Flur neu gekachelt. „Wir waren gerade mit allem fertig und hätten unser Leben so richtig genießen können“, sagt Roland Drumm. Auch weil die Drumms sehr kommunikationsfreudig sind, fanden sie große Unterstützung im kleinen Dorf. Eine Nachbarin bot ihnen eine ungenutzte Kellerwohnung kostenlos an, wo das Paar seither gut untergekommen ist. Kleine Geldspenden aus dem Ort, Einkaufsgutscheine und Alltagsgegenstände wie Bettwäsche wurden für die Brandopfer zusammengetragen. Kleine Freuden wie selbst gebackene Kuchen erfreuten die Herzen in dunkler Stunde. Aber auch die Arbeitskollegen spendeten spontan und unbürokratisch.

Obwohl das Holzhaus dank der Feuerwehr nur ungefähr zu einem Drittel verkohlte, ist es unbewohnbar und muss abgerissen werden. Grund ist der Rauch, dessen Gestank sogar in den Zahnpastatuben zu schmecken sei, sagt das Paar angeekelt. Die Angst wird künftig mit Familie Drumm wohnen – zumindest so lange, bis der Brandstifter gefasst wurde. „Wir haben keine Feinde. Wir kommen mit allen gut klar“, betont Birgit Drumm.

Dass es Brandstiftung war, belegen mehrere Gutachten. Immerhin sagten sowohl die Hausbrandversicherung als auch die Autoversicherungen schon die Regulierung der materiellen Schäden zu. Die verbrannten Erinnerungen, die Sammlungen, die Gemütlichkeit des liebevoll eingerichteten Häusleins können freilich niemals ersetzt werden.

Zeugen, die in der Brandnacht am 16. Januar Fotos gemacht haben, werden gebeten, sie der Kripo Kaiserslautern zur Verfügung zu stellen. Die Kripo ist zu erreichen unter Telefon 0631/369 26 20.

Von unserem Reporter Martin Köhler