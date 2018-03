Thailandurlaub als Pädophilentherapie? 44-Jähriger ist wegen sexuellen Missbrauchs eines 13-Jährigen angeklagt

Weil er bei einer Thailandreise 2005 einen damals etwa 13-jährigen Jungen sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 44-Jähriger aus dem Kreisgebiet vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Die Anklage wirft ihm außerdem den Besitz von kinderpornografischen Bildern vor. Zudem soll er ein Foto vom Geschlechtsteil des Sohnes einer ehemaligen Lebenspartnerin aufgenommen haben.

Der 44-Jährige hat die Anklagepunkte durch eine Erklärung seines Rechtsanwalts weitgehend eingeräumt. Er war wegen der Vorwürfe bereits von Mai bis September 2017 in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach angeklagt. Das Verfahren wurde nach mehreren Verhandlungstagen an das Landgericht verwiesen, da sich durch Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme eine Haftstrafenerwartung jenseits der vier Jahre abzeichnete.

Der 44-Jährige räumte damals wie auch gestern ein, dass er pädophile Neigungen hat. Mittlerweile habe er aber in einer Therapie gelernt, damit umzugehen und wie er sie ausschalten könne, erklärte er. Seit viereinhalb Jahren unterhält er eine Fernbeziehung mit einer Frau in Thailand, die er regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr besucht. Eine für 2017 geplante Eheschließung mit der Thailänderin, die vier Kinder im Alter von 10 bis 25 Jahren hat, scheiterte nach Angaben des Angeklagten an fehlenden Dokumenten.

Das Verfahren war in Gang gekommen, nachdem bei einer Hausdurchsuchung bei einem Psychologen in Frankfurt ein Video sichergestellt worden war, auf dem eine Missbrauchshandlung an einem thailändischen Jungen aufgezeichnet ist. In seiner Erklärung gibt der Angeklagte zu, dass er dieses Video bei einem Zusammensein mit dem Jungen auf dem Hotelzimmer angefertigt hat. Den Kontakt zu dem Opfer soll ihm ein Zuhälter vermittelt haben, der ihm den Jungen als Zehnjährigen präsentierte.

Den Frankfurter Psychologen hatte der Angeklagte als Therapeut in einer Selbsthilfegruppe für Pädophile kennengelernt. Er soll ihm im Jahr 2005 die Thailandreise zu Therapiezwecken empfohlen und auch seine Begleitung dabei angeboten haben. Der Therapeut, gegen den ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, bestreitet das allerdings. Er will dem 44-Jährigen lediglich zu einem Erholungsurlaub in Thailand geraten haben. Für die Videoaufnahme hatte der Angeklagte die Kamera des Psychologen verwendet. Der Prozess wird am Montag, 29. Januar, fortgesetzt.

Von unserer Reporterin Christine Jäckel