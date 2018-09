Der Stadtrat Meisenheims fordert das Innenministerium und damit das Land Rheinland-Pfalz auf, die personelle Besetzung der Polizeiinspektion (PI) Lauterecken aufzustocken. In jüngster Zeit komme es immer häufiger vor, dass der für Meisenheim zuständige Bezirksbeamte Gerhard Basters aus Personalnot in der PI Lauterecken Dienst schieben müsse, statt sich um Meisenheim kümmern zu können, monierte Stadtbürgermeister Gerhard Heil in der Ratssitzung. „Es kann nicht sein, dass Herr Basters laufend im Schichtdienst in der PI Lauterecken eingesetzt ist. Es ist wichtig, dass der Kontaktbeamte in Meisenheim präsent ist.“

Gerade in dieser Woche waren unter anderem wieder neue Schäden am Freiluftschachbrett und den Figuren sowie der Sitzgruppe im Stadtpark festgestellt worden. Daraufhin hatte Heil eine Gruppe junger Leute im ...

Lesezeit für diesen Artikel (305 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.