Narrefahrt: Sicherheit ist ein Kostenfaktor

Die Hochtage der närrischen Jahreszeit rücken unaufhaltsam näher: Die 46. Kreiznacher Narrefahrt rollt am 10. Februar ab 13.33 Uhr durch die Bad Kreuznacher Innenstadt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Schließlich gehen mindestens 75 Zugnummern an den Start, fast 10 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Zwar ist schon seit dem 8. Januar Anmeldeschluss, aber bis jetzt kam trotzdem noch jeden Tag etwas rein“, erklärt Frau Zugmarschall Cornelia Christmann Faller, Vorsitzende des Vereins Kreiznacher Narrefahrt.

Bestes Wetter und gute Laune: Darauf hofft der Verein Kreiznacher Narrefahrt, der das Spektakel Jahr für Jahr organisiert. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 70 000 Menschen und feierten bei sonnigem Wetter gleichermaßen ausgelassen und friedlich Straßenkarneval. Archiv

Foto: Carsten Zillmann

Damit muss jetzt allmählich Schluss sein, denn die Veranstalter legen in diesen Tagen die Aufstellung der Motivwagen und Fußgruppen fest. Die Pläne gehen dann an Stadt, Feuerwehr und Polizei. „Ich habe mir einige Nummern vorab angesehen und ich muss sagen, da sind fantastische Ideen umgesetzt worden“, schwärmt Christmann-Faller und macht schon jetzt Appetit auf die Straßenfastnacht.

Die steigenden Sicherheitskosten allerdings bleiben ein Problem. Bis zu 75 000 Euro zahlt der Verein für die Veranstaltungen an Altweiberdonnerstag und am Fastnachtssamstag. „Sehr viel mehr geht auch gar nicht“, sagt Christmann-Faller. Schließlich müssen Bühne, Technik und Toilettenanlagen bezahlt werden. Hinzu kommen die Sicherheitsvorkehrungen, die einen großen Batzen ausmachen: der Auf- und Abbau von Absperrgittern, die private Sicherheitsfirma Seco Security, Einsätze von Hilfs- und Rettungsdiensten fallen darunter. „Wir tun alles, was wir können, um die Sicherheit hochzuhalten“, unterstreicht die Narrefahrt-Vorsitzende.

Schließlich gilt immer noch die „anhaltend hohe abstrakte Gefährdung“ durch terroristische Anschläge bei Veranstaltungen, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit liegen. So jedenfalls drückt es der Bad Kreuznacher Polizeichef Christian Kirchner aus. Mit anderen Worten: Konkrete Hinweise auf einen Terroranschlag gibt es nicht. Die Sicherheitsvorkehrungen bleiben aber trotzdem auf demselben hohen Niveau wie im vergangenen Jahr, das noch unter den Eindrücken vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz stand. Wie immer wird die Bundespolizei am Bahnhof Einsatzkräfte stationieren, um zu kontrollieren, dass niemand Glasflaschen oder Alkohol dabei hat. In der Innenstadt herrscht an Altweiberfastnacht zwischen Mannheimer, Kreuz- und Römerstraße, Kloster- und Hospitalgasse sowie am Europaplatz Trinkverbot.

An der Wegstrecke der Kreiznacher Narrefahrt ändert sich in diesem Jahr nichts. Die Teilnehmer stellen sich in der Hoch- und Stromberger Straße, der Reitschule sowie auf dem Parkplatz an der Jahnhalle auf. Der Zug geht dann über Hoch- und Wilhelmstraße, Europaplatz, Mannheimer Straße, Salinenstraße, Schlossstraße, Rossstraße und zum Kornmarkt (siehe Grafik). Die Abfahrt erfolgt wie gewohnt über die Mühlenstraße, Wilhelmstraße und den Brückes.

Auf der Tribüne am Europaplatz kann man dem närrischen Treiben im Sitzen zusehen. Das Ticket kostet 10 Euro, doppelt so viel wie noch 2017. „Es soll ja was dabei rumkommen, und es geht komplett in die Aktion Mut tut gut“, erklärt die Zugmarschallin. Die Aktion ist ein Gewaltpräventionsprojekt für Kinder der Alex-Jacob-Stiftung. Für Rollstuhlfahrer wird ein extra Bereich abgetrennt.

In Kürze werden die Organisatoren die Strecke mit einem Lkw abfahren und kontrollieren, ob die Wagen überall durchkommen. Engpässe könnte es auf der mittleren Mannheimer Straße und auf der Salinenstraße vor der Volksbankbaustelle geben. Mit größeren Problemen rechnet die Narrefahrt-Vorsitzende aber nicht. „Eventuell muss man da ein Schild abhängen, aber mehr wahrscheinlich auch nicht“, sagt Christmann-Faller. Sie wünscht sich für die tollen Tage natürlich tolles Wetter – und jede Menge gut gelaunte Besucher.

Von unserer Redakteurin Cordula Kabasch