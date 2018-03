Metoo: Mit Weinstein fing die Debatte an

Aus unserem Archiv

New York/Hollywood

Mit einem Artikel in der „New York Times“ wurde am 5. Oktober bekannt, was schon Jahre vorher hinter vorgehaltener Hand oder nur in Andeutungen weitergegeben wurde. Dass der bekannte Hollywoodproduzent Harvey Weinstein von jungen Schauspielerinnen sexuelle Gefälligkeiten für eine Rolle forderte – laut Weinstein immer einvernehmlich, laut Aussagen vieler Schauspielerinnen eben genau nicht.