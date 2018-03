Feuer im Alten Kurhaus: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung [Update]

Fünf Stunden lang stand das Alte Kurhaus in Flammen. Die Vielzahl an Brandherden lässt darauf schließen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Eine Anwohnerin meldete gegen 4.15 Uhr den Brand im seit Jahrzehnten leerstehenden Alten Kurhaus im Stromberger Ortsteil Schindeldorf. Als die Polizei zeitgleich mit der Feuerwehr vor Ort eintrifft, steht das Untergeschoss, des fünfstöckigen, sehr weitläufigen Gebäudes bereits vollständig in Flammen. Das alte Haus steht einsam in einem Waldgebiet, weshalb keine Nachbargebäude in Gefahr waren.

Zwischenzeitlich greift das Feuer jedoch auf das zweite Stockwerk des Kurhauses über. Mit insgesamt 60 Mann schaffen es die Wehren aus Stromberg, Warmsroth, Daxweiler, Dörrebach und Seibersbach aber gemeinsam die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Nach fast fünf Stunden ist der Brand um 9 Uhr morgens schließlich gelöscht.

Die Ursache für das Feuer ist noch nicht vollständig geklärt. Für einen technischen Defekt als Auslöser finden sich jedoch bislang keine Anhaltspunkte. Bei der Begehung des Gebäudes erkannten die Feuerwehrmänner mehrere Brandherde, sodass zunächst von einer Brandstiftung ausgegangen wird. Die Kriminalpolizei hat den Tatort bereits beschlagnahmt, gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Das Alte Kurhaus ist jedoch zurzeit einsturzgefährdet und daher nicht betretbar.

Eigentümer des jahrelang leerstehenden Gebäudes und damit auch Geschädigter des Brandes ist eine Immobilienfirma. Die Schadensumme ist noch nicht bestätigt, wird jedoch auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen im Zusammenhang mit dem Hausbrand beobachtet haben. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 0671/881 10 erreichbar.