Ein Erste-Hilfe-Kurs für geflüchtete Menschen im Gemeindehaus in Gebroth war der Einstieg für Dhia Sharhani in ein neues Betätigungsfeld. Der 37-jährige Politikwissenschaftler ist im Iran geboren und in der Millionenmetropole Ahwaz am Persischen Golf aufgewachsen. 2015 floh er wegen der politischen Konflikte in seiner Heimat nach Deutschland. Jetzt lebt er mit seiner Frau Atefeh Abbasi Asl in Spabrücken am Soonwaldrand und hat vor Kurzem bei der Johannisfeier des Malteser Hilfsdienstes in Trier seine Berufungsurkunde als Ausbilder für Erste Hilfe erhalten.

„Ich finde das toll, alle haben mir geholfen, jetzt kann ich das zurückgeben“, beantwortet Dhia Sharhani die Frage, warum er sich für diesen Weg entschieden hat. Er kam im November ...

