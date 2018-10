Der Planiger Ortsbeirat weiß was für den rheinhessischen Ort gut ist. Daher stellte er in seiner jüngsten Sitzung Forderungen gegenüber der Verwaltung der Stadt. Eine ist der Erhalt der Stelle des Gemeindearbeiters, zumal der in Planig laut Eingemeindungsvertrag verbrieftes Recht ist. Hier will man kämpfen, wie das berühmte „Gallische Dorf“ gegen die Römer. Der Planiger Ortsbeirat schloss sich der Resolution aus Ippesheim an, die die Beibehaltung des Gemeindearbeiters verlangt.

Kritik an Kaster-Meurer Die Stadt Bad Kreuznach will, wenn bisherige Gemeindearbeiter ausscheiden, diese nicht mehr durch neue Mitarbeiter ersetzen. Ihre Aufgaben soll der städtische Bauhof erledigen. Doch diese Lösung hält der ...

