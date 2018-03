Da ist Musik drin: In Planig zogen sie alle Spaßregister [Fotos/Video]

Aus unserem Archiv

Planig

Blauer Himmel und dann wieder Wolken, Sonnenschein und plötzlich auch ein paar Schneeflocken: Der 16. Rosenmontagszug der Planiger Schuppesser mit sechs Musik- und 26 Fußgruppen sowie acht Motivwagen hatte alles zu bieten, was das Wetter und die Fantasie der Fassenachter hergibt. Knapp 8500 Menschen, so eine vorsichtige Schätzung, sollen in den Stadtteil gekommen sein.