Partystimmung und riesiger Andrang bei der Wiedereröffnung der C&A-Filiale in der Kreuzstraße nach dreieinhalb Monaten Umbauarbeiten: Schon eine Stunde vor der Öffnung bildete sich vor dem Eingang eine lange Schlange. Die Bad Kreuznacher Dependance eines der führenden Modehandelsunternehmen Europas mit 465 Filialen bundesweit und 1500 in 18 europäischen Ländern mit insgesamt mehr als 35.000 Mitarbeitern präsentiert sich in einem völlig neuen Look – nicht nur im neu gestalteten Eingangsbereich. Es ist auch eine Investition, mit der das Modehaus fit gemacht werden soll für die Zukunft.

Hell, großzügig. mit 24 geräumigen Anproben, Sitzgelegenheiten, WLAN-Bereich mit kostenlosem Internetzugang: Hier sollen sich die Kunden nicht nur wohlfühlen, sondern auch ein neues, spannendes Einkaufserlebnis auf 2700 Quadratmeter Verkaufsfläche auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (439 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.