Bingen hat bei Bolland schon fest gebucht

Fast scheint es so, als könnten die Binger Tourismusprospekte für die Saison 2019 schon in Auftrag gegeben werden: Daran, dass Jan Bollands Unternehmen zugleich Investor, Bauherr und Betreiber des neuen Großhotels am Binger Rheinufer wird, kann wohl kein Zweifel mehr herrschen.

Das Baugelände für das künftige Großhotel am Binger Rheinufer: Am Wochenende ist es hier oft proppenvoll. Allerdings, so wissen oder mutmaßen die Binger, parken hier (gratis) sehr viele Autofahrer, die dann bequem als Fußgänger mit der Autofähre nach Rüdesheim übersetzen.

Foto: Rainer Gräff

Daran änderten auch die letzten Versuche einzelner SPD-Ratsmitglieder in der öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses nichts. Gegen die Phalanx der Befürworter und Bolland-Fürsprecher nützten die zwei Neinstimmen am Ende wenig – obwohl Details wie die mittlere Gebäudehöhe, die Parksituation sowie die Zukunftsoptionen samt weiteren Geländekäufen durchaus noch sinnvollen Beratungs- und Diskussionsstoff bieten. Dies wird nun Sache des Stadtrats sein, in dem allerdings eine ähnliche Hurrastimmung zu erwarten ist.

Besonders Oberbürgermeister Thomas Feser wurde nicht müde zu betonen, wie froh er darüber ist, einen Investor und Betreiber für das Traumprojekt des Hotels am Eingang zum ehemaligen Landesgartenschaugelände und damit zum Unesco-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal gefunden zu haben. Auf rückblickendes Geplänkel zu angeblich weiteren Interessenten und Konstellationen ließ sich Feser als Ausschussvorsitzender nicht ein: „Ich habe sonst niemanden. Und wenn wir diese Chance nicht nutzen, brauchen wir uns über touristische Entwicklung und Ausrichtung für Bingen gar nicht mehr zu unterhalten.“ Zumal ein anderes größeres Hotel in der Stadt Bingen aus Altersgründen vor der Schließung stehe, sagte Feser und nannte sogar zum Erstaunen mancher Besucher im proppenvollen Sitzungssaal auf Burg Klopp dessen Namen.

Jan Bolland, der bei der Sitzung anwesend war, konnte sich genüsslich zurücklehnen und griff nur ebenso freundlich wie glashart ein, als es um Details ging, die finanzielle Auswirkungen hätten und seine unternehmerisch-gestalterische Freiheit tangieren. Klar ist, dass es für sein 16-Millionen-Objekt in bester Lage eine Mindestgröße und -zimmeranzahl (90 bis 100) benötigt. Klar ist auch, dass er Parkplätze für Hotelgäste benötigt. Zur Debatte stand, dass er die von ihm benötigte Fläche dafür kauft und selbst organisiert, oder aber dass die Stadt ein Parkdeck unter Kostenbeteiligung von Bolland erstellt. Dies wäre ein Invest von mehr als einer Million Euro geworden und hätte auch öffentliche Parkplätze geboten. Aber für wen? Verklausuliert wurde im Planungsausschuss betont, dass an dieser Stelle neben dem Autofähranleger bevorzugt Pendler und Touristen parken, die gar nicht nach Bingen wollen – sondern ins hessische Rüdesheim auf der anderen Rheinseite. Für diese Nutzer teure Parkplätze zu bauen, sieht in Bingen eigentlich keiner ein. Ergo wurden die Parkdeckgedanken verworfen.

Unklar scheint die Lage, was die Zukunftsgedanken Jan Bollands über den Hotelbetrieb ab 2019 angeht. Er wünscht sich ein weiteres Restaurationsgebäude in Richtung Autofähre sowie ein weiteres Suitenhaus in Richtung Gartenstadt. Dafür fehlen aber noch die Grundstücke, die rheinabwärts der Gartenstadt GmbH gehören und damit anteilig auch der Sparkasse Rhein-Nahe. Till Müller-Heidelberg (SPD) sprach gar von einem faktischen Enteignungsbeschluss, sollte die Stadt ein „Sondergebiet Hotel“ deklarieren und Bolland das wertvolle Bauland überlassen. Die Verwaltung hingegen sichert ordnungsgemäßes Vorgehen und Gespräche zu.

Was ästhetische und gestalterische Fragen bei Planung und Bau des Großhotels angeht, gehen die Meinungen auseinander. CDU-Fraktionsvorsitzender Stein hat hierzu eine klare Meinung: „Wir sind hier der Planungsausschuss und nicht die Geschmackspolizei der Stadt.“ Elisabeth Gräff (CDU) sprang ihm zur Seite: „Hässlich ist das nicht“, und Bingen werde auf jeden Fall touristisch von dem zusätzlichen Hotel auf Drei- bis Viersterneniveau profitieren. Till Müller-Heidelberg (SPD) ließ nicht locker, malte den „schlimmsten stadtgestalterischen Fehlbeschluss der letzten 20 Jahre“ an die Wand und fand es unerträglich, wie sich OB und Stadt von Jan Bolland erpressen ließen.

Da hielt es den bis dahin geduldigen Bad Sobernheimer Hotel- und Gastronomieprofi dann doch nicht mehr auf seinem Stuhl. Er finde es gut, dass über das Projekt engagiert debattiert werde. „Ich erpresse niemanden“, stellte er jedoch klar. Bolland vergaß aber auch nicht, im selben Atemzug durchblicken zu lassen, dass er von seinen grundsätzlichen Vorstellungen und Bedingungen nicht abrücke. Ansonsten ...

Außer Rat und Verwaltung sollen auch die Binger mitreden: bei der Bürgerbeteiligung am 31. Mai.

Von unserem Redakteur Rainer Gräff