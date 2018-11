Im kommenden Jahr entscheiden Lahnsteins Bürger über den neuen Stadtrat – in Rheinland-Pfalz finden die Kommunalwahlen am 26. Mai. statt. In Lahnstein wollen, dem Vernehmen nach, CDU, SPD, Unabhängige Liste (ULL), Freie Bürgerliste (FBL) und Bündnis 90/Die Grünen mit einer eigenen Liste antreten. Die ersten, die eine solche Kandidatenliste erstellt haben, sind die Sozialdemokraten. In der laufenden Legislatur sind Fraktionschefin Gabi Laschet-Einig und ihre Kollegen zu neunt im Rat, für die bevorstehende Wahl 2019 haben sie sich mindestens zehn Sitze zum Ziel gesetzt. Dabei mithelfen soll eine Liste mit vielen bekannten Namen – und einem hohen Altersschnitt.

Bis tief in die Nacht dauerte die Mitgliederversammlung der Lahnsteiner SPD im Vereinsraum des TV Niederlahnstein, um kurz nach halb zwölf war's endlich geschafft: 33 Namen umfasst jene Liste mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (656 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.