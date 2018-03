Hochwasser in Lahnstein: Entspannung ab heute in Sicht

Einsatzbesprechung am Sonntag um 14.30 Uhr in der Feuerwache: Das Wasser steigt noch, aber mit dem Scheitelpunkt wird in den frühen Morgenstunden des Montags gerechnet. Dann soll die Flut zurückgehen. Bis dahin aber, so war klar, werden noch einige Straßen volllaufen. „Das können wir gar nicht verhindern“, sagte Sascha Lauer, der sich mit Marcus Schneider in der Einsatzleitung abwechselt. „Wir rechnen damit, dass die Kreuzung Markstraße/Nauling noch überflutet wird.“

Frühzeitig hatten sich die Einsatzkräfte – Feuerwehr, THW, DRK, Polizei und Verwaltung – auf das Hochwasser vorbereitet, mit Unterstützung des Bauhofes Stege gebaut, Sandsäcke gefüllt, akribisch die Wasserstände beobachtet, ein Bürgertelefon eingerichtet und vorgesorgt. Am Sonntag, als das Wasser in Johannesstraße und Im Nauling stand und der Rhein langsam von der Stolzenfelsstraße her näher rückte, wurden zwei Boots-Routen eingerichtet, die gewährleisteten, dass die Anwohner nicht von der Außenwelt abgeschnitten waren.

Wer Hilfe benötigt, kann die Nummer des Bürgertelefons wählen: 02621/914190.

Eine dritte Route wurde am Abend im Bereich Markstraße eingerichtet. Unterstützung gab es von den Wehren der VG Katzenelnbogen und Hahnstätten. Ingesamt waren die Helfer am Sonntag mit 60 Kräften im Einsatz, am Samstag sogar mit 80, wie Wehrleiter Marcus Schneider erklärte. Rund 20 Mal gab es kleinere Einsätze: In der Gaststätte Rheinterrasse half man, die Einrichtung zu sichern, ein Fahrzeug, dessen Besitzer in Urlaub ist, wurde aus einer Tiefgarage geholt, auch ein medizinischer Notfall konnte trotz Hochwasser reibungslos ins Krankenhaus gebracht werden.

Obwohl viele Straßen unpassierbar und gesperrt waren, herrschte am Sonntag reger „Ausflugsverkehr“: Immer wieder sahen die Helfer Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die sich offensichtlich über Straßensperrungen hinwegsetzten und sich rücksichtslos einen Weg möglichst nah ans Hochwasser suchten. Ein Verhalten, das für die Einsatzkräfte völlig unverständlich ist. Wenn am heutigen Montag der Alltag wieder beginnt, werden sicher noch viele betroffene Anwohner den Bootsverkehr in Anspruch nehmen müssen, um zur Arbeit zu gelangen. Die Feuerwehr bittet, etwa eine halbe Stunde vorher beim Bürgertelefon anzurufen. Auch alle weiteren Hilfeleistungen werden über diese Nummer koordiniert.

