Der politische Jahresrückblick: Zwei Fusionen auf den Weg gebracht

Der Jahreswechsel 2017/18 ist für vier Verbandsgemeinden im Kreis ein ganzbesonderer. 45 Jahre nach ihrer Gründung gehen die VG Hahnstätten und die VG Katzenelnbogen sowie die VG Nassau und die VG Bad Ems in das letzte Jahr ihrer Existenz. Ab 2019 gibt es dann zwei neue Gebietskörperschaften: die Verbandsgemeinde Aar-Einrich und Bad Ems–Nassau. Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Verwaltungen und Gremien.

Zur Fastnachtskampagne 2015 scherzten der damalige Bad Emser Bürgermeister Josef Oster (rechts) und Ratsmitglied Frank Ackermann noch über eine mögliche Fusion mit Nassau. Nun wird sie Realität.

Foto: Jürgen Heyden/Archiv

Im Februar 2017 haben zunächst die Räte der Verbandsgemeinde Hahnstätten und Katzenelnbogen Nägel mit Köpfen gemacht. In einer gemeinsamen Sitzung wurde der ausgehandelte Fusionsvertrag beschlossen. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass die Stadt Katzenelnbogen, die einige Hundert Einwohner weniger aufweist als Hahnstätten, Sitzgemeinde der zukünftigen VG Aar-Einrich wird. In den Reden der Fraktionsvertreter wird deutlich, dass niemand vor Ort die Fusion so richtig gewollt hat.

An der Aar und im Einrich sahen sich die Kommunalpolitiker auf einem guten Weg der Zusammenarbeit, die zuletzt durch das Projekt „Starke Kommunen – starkes Land“ noch intensiviert worden war. Doch das Land ließ nicht locker. Für Katzenelnbogen und Hahnstätten blieb kein Weg außer einem Zusammenschluss. Um einer Zwangsfusion aus dem Weg zu gehen, einigte man sich schließlich „freiwillig“ auf eine gemeinsame Zukunft. Die Räte geben ihre Zustimmung bei drei Neinstimmen aus Hahnstätten einer Gegenstimme aus dem Einrich. Im Laufe der Sitzung wurde unter anderem über den Zeitdruck geklagt, den das Land ausgeübt habe.

Als es zur Jahresmitte darum geht, Stellung zum Fusionsgesetz des Landes zu beziehen, wird vor allem in der VG Hahnstätten lautstark Kritik geübt. Die in dem Papier angegeben 20 Prozent Einsparpotenzial durch die Zusammenlegung der Verwaltungen lassen Bürgermeister Volker Satony ungläubig den Kopf schütteln. Zudem sieht man sich an der Aar durch Mainz schlechter dargestellt, als man ist.

Nicht alle Ortsgemeinden wollen künftig der neuen VG angehören. Flacht und Niederneisen drängt es zur benachbarten Verbandsgemeinde Diez. Doch ihrem Ansinnen schiebt die Landesregierung einen Riegel vor. Schließlich würde der Weggang der beiden Orte die – trotz Fusion – ohnehin vergleichsweise bevölkerungsarme VG Aar-Einrich deutlich schwächen. Ganz andere Signale sendet das Innenministerium lange Zeit an Geisig und Seelbach aus. Beide wehren sich dagegen, im Zuge einer Fusion von Nassau und Bad Ems der künftigen VG Bad Ems–Nassau anzugehören. Da die neue Verbandsgemeinde mit mehr als 27.000 Einwohnern die größte im Kreis sein wird, betrachtet man in Mainz ein Ausscheren der beiden Dörfer als verkraftbar. Dadurch würden schließlich die Nachbarn im Einrich und im Blauen Ländchen gestärkt. Vorreiter der Bewegung ist die Gemeinde Geisig, die ihre Einwohner befragt. Ergebnis: 94 Prozent der antwortenden Geisiger wollen, dass ihr Ort der VG Nastätten angehört. Nach formellen Beschlüssen in den Gemeinderäten setzen die VG-Bürgermeister die weiteren Fusionsverhandlungen aus. Nassaus Verwaltungschef Udo Rau verlangt vom Land eine eindeutige Aussage, wie man mit den Ausgliederungswünschen der beiden Orte umzugehen gedenkt. Im Juni macht Innenminister Roger Lewentz in einem RLZ-Gespräch deutlich: Ohne Zustimmung des Nassauer VG-Rats ist ein Wechsel in eine andere Verbandsgemeinde nicht denkbar.

Der Rat widmet sich daraufhin am 29. Juni den Ausgliederungsanträgen von Geisig und Seelbach. Beide werden mit großer Mehrheit abgelehnt. Nur vier Ratsmitglieder stimmen dafür. Gegen diesen Beschluss und ein späteres Votum des Rats zur Fusionsvereinbarung erhebt Geisig Widerspruch bei der Kommunalaufsicht. In der Mühlbachgemeinde sieht man sich in seinem Selbstverwaltungsrecht verletzt. Die Behörde erteilt beiden Widersprüchen eine klare Absage. Die Ortsgemeinde lässt sich daraufhin juristisch zu weiteren Schritten beraten. Ob und in welcher Form sie gegen die Fusion vorgeht, wird das Jahr 2018 zeigen.

Klar ist, dass wie an Aar und im Einrich auch in Nassau und Bad Ems niemand eine Fusion herbeigesehnt hat. Bad Ems würde auch ohne Zusammenschluss mit den Nachbarn alle Kriterien des Landes für eine weitere Eigenständigkeit erfüllen. Doch weil die zur Fusion aufgeforderten Nassauer anderswo keinen willigen Partner fanden, steht nun Bad Ems in der Pflicht. Auch an der Lahn wollte man es nicht auf eine Zwangsfusion, auf deren Gestaltung man keinen Einfluss hat, ankommen lassen. Von der zwei Millionen Euro schweren Hochzeitsprämie zur Schuldentilgung ganz zu schweigen.

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz