11.11 Uhr: Und plötzlich waren alle Chef in der VG Loreley

Aus unserem Archiv

VG Loreley

Eine ganz perfide Art, die Macht an sich zu reißen, haben sich in diesem Jahr die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley ausgedacht. Pünktlich um 11.11 Uhr verwandelten sich alle Mitarbeiter in täuschend echte Doppelgänger ihres Bürgermeisters Werner Groß.