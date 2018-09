Ein Stadtbeigeordneter, der vorbildlich mitläuft und eine Schule, die ein Zeichen gegen Rassismus setzt: Die Starter beim achten Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf am Freitag Abend setzen unterschiedliche Akzente. Organisator Martin Hoffmann (Anlauf Siegen) und Wilhelm Höser vom Hauptsponsor Westerwald Bank, schicken rund 1250 Teilnehmer auf die Strecke. Start und Ziel war wieder am Rathaus. Die Bühne war in diesem Jahr zum ersten Mal schräg gegenüber aufgebaut.

Den Anfang machen Kinder und Jugendliche beim zweiten Westerwälder Schülerlauf. Rund 200 Mädchen und Jungen laufen mit. Die Jüngsten kommen mehrheitlich aus der „Ritterklasse“, der Klasse 4c der Michael-Grundschule Kirchen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (412 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.