Sommerferien – das heißt ausschlafen, chillen und vor allem endlich mal die Schule vergessen. Elf Jugendliche aus dem Westerwald und dem Raum Koblenz haben allerdings eine der sechs wertvollen Wochen „geopfert“, um sich in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen zu „Klimabotschaftern“ und damit zu „Weltrettern 1.0“ ausbilden zu lassen. Was steckt hinter diesem Projekt, das junge Leute in Wort und Tat für den Klimaschutz begeistert und das erforderliche Wissen auf profunde, aber zielgruppengerechte Weise vermittelt? Im Gespräch mit der RZ berichteten die Teilnehmer und Seminarleiter Christoph Diefenbach von ihrer spannenden Woche. Angefangen hatte alles beim Vorbereitungstreffen im Mai, bei dem die interkulturelle Gruppe aus Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren zusammentraf, um die Schwerpunkte abzustecken. Mit im Boot waren Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen, der Freien Montessorischule Westerwald mit Sitz in Westerburg sowie der berufsbildenden Carl-Benz-Schule Koblenz, wobei sich die Betzdorfer Gymnasiasten deshalb besonders angesprochen fühlten, weil ihre Einrichtung Unesco-Projektschule mit entsprechendem AG-Angebot ist. „Ziel der Ausbildung soll sein, Fachwissen über die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu erwerben und die wichtigsten Grundlagen des Klimaschutzes kennenzulernen“, erläuterte Christoph Diefenbach, Referent für ländliche Bildung. „Die Schüler sollen befähigt werden, eigene Klimaschutzprojekte in ihrer Schule zu organisieren und ihre Mitschüler zu motivieren.“ Als die Gruppe am vergangenen Montag zum zweiten Modul in der Landjugendakademie eintraf, ging es nach Vertrauens- und Kooperationsübungen sofort in die Vertiefung der Thematik. Der zweite Tag führte ins „NaturGut Ophoven“ bei Leverkusen, wo das Team eine Klimarallye durchführte und eine „Energiestadt“ besuchte. Auf dem Rückweg wurde Station auf der Kölner Domplatte gemacht. Anhand von Fragen wie „Kennen Sie Beispiele für Folgen des Klimawandels?“, „Haben Sie eine Idee, wie Sie Müll vermeiden können?“ oder „Unternimmt die Regierung genug für den Umweltschutz?“ verschafften sich die Jugendlichen innerhalb einer Passantenbefragung ein recht gutes Meinungsbild. Einen Höhepunkt bildete tags darauf die Führung bei „Mann-Strom“ in Langenbach, an die sich eine Diskussion mit Anna Neuhof (Die Grünen), Heijo Höfer (SPD), Stefan Glässner (Klimaschutzmanager des Kreises Altenkirchen), Florian Strunk von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und Geschäftsführer Markus Mann anschloss. Hier erhielten die Schüler nicht nur positive Resonanz, sondern auch hilfreiche Tipps zur Fördermittelbeschaffung. Der Donnerstag stand im Zeichen der Gruppenarbeit zu den Stichpunkten Ernährung, Müll/Recycling, Ursachen/Folgen, Energie, Konsum und Mobilität. Am Abschlusstag waren die jungen Leute bereits zuversichtlich, dass sie ihren Schulalltag schon nach den Ferien mit Aktionen bereichern können. Wenn sie aber nach der Absolvierung der beiden noch ausstehenden Module am Ende des Jahres stolze „Klimabotschafter“ sind, dann werden sie ihr Wissen ganz in den Dienst der wichtigsten Message stellen: „Es ist gar nicht so schwer, den ersten Schritt in eine bessere Zukunft zu machen.“

Von unserer Mitarbeiterin Julia Hilgeroth-Buchner

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.