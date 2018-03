Teil 5 unseres großen Jahresrückblicks: September und Oktober

Die Wahlen sind das dominierende Thema des Septembers. Neben der Bundestagswahl sind die Bürger in den Verbandsgemeinden Altenkirchen, Hamm und Kirchen dazu aufgerufen, einen neuen VG-Bürgermeister zu bestimmen und in der Ortsgemeinde Derschen ist das Amt des Ortsbürgermeisters neu zu besetzen.

Bei der Bundestagswahl holt der Windhagener Erwin Rüddel (CDU) zum dritten Mal in Folge das Direktmandat für den Wahlkreis. Doch analog zum Bundestrend muss die CDU auch im AK-Land Federn lassen, büßt gut 4 Prozentpunkte ein. Den Fokus seiner politischen Arbeit in Berlin will der 61-Jährige auf die Gesundheits- und Pflegepolitik legen.

Ebenfalls den Sprung in den Deutschen Bundestag schaffen Sandra Weeser (FDP) aus Betzdorf und Andreas Bleck (AfD) aus Dattenberg. Sie ziehen über die Landesliste ins Parlament ein. Bleck hat aus dem Stand fast ein zweistelliges Ergebnis an Erststimmen erzielt. Einsetzen möchte sich der 29-Jährige für mehr Mitspracherecht der Bürger und verpflichtende Bürgerentscheide. Sandra Weeser weiß nach der Wahl noch nicht genau, für welche Themen sie sich in der Fraktion stark machen wird, am Herzen liegen ihr die Bereiche Energie und Außenhandel.

In der VG Kirchen bewerben sich drei Kandidaten um den Posten des Bürgermeisters. Amtsinhaber Jens Stötzel erhält bei der Wahl eine krachende Ohrfeige durch die Wähler: Er erhält nur etwa halb so viele Stimmen wie sein Herausforderer Maik Köhler, der ab Januar die Geschicke im Kirchener Rathaus leiten wird. Seinen Amtsantritt verbinden viele mit der Hoffnung darauf, dass wieder Ruhe in der Lokalpolitik einkehrt und sich das Verhältnis zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden wieder verbessert.

In den Verbandsgemeinden Altenkirchen und Hamm erhält im ersten Wahlgang keiner der jeweils vier Bewerber die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl im Oktober setzt sich in Altenkirchen Fred Jüngerich mit knapp zwei Dritteln der Stimmen gegen Torsten Löhr durch. Als Hauptschwerpunkt seiner Arbeit sieht Jüngerich die Fusion der VGs Altenkirchen und Flammersfeld. In Hamm fällt die Entscheidung zwischen Nadja Schmidt und Dietmar Henrich, der fast 80 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann. Er will die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Rainer Buttstedt weiterführen und neue Ideen einbringen.

In der Ortsgemeinde Derschen stellt sich nur ein Kandidat dem Votum für das Amt des Ortsbürgermeisters. Volker Wisser ist Erster Beigeordneter und führt als solcher bereits seit April die Amtsgeschäfte des Ortschefs kommissarisch. Chris Lichtenthäler war zum 31. März zwei Jahre vor Ablauf seiner Amtsperiode als Ortsbürgermeister zurückgetreten. Beim Urnengang im September erhält der 54-jährige Wisser 94,4 Prozent der Stimmen.

Hilkhausen. Gleich zwei Mal innerhalb von zwölf Stunden bricht in einem Einfamilienhaus in Weyerbusch-Hilkhausen ein Feuer aus. Zufall oder Brandstiftung – diese Frage stellen sich nicht nur die Bewohner des Hauses, Manfred und Elvira Holtz, sondern auch viele Nachbarn und besorgte Bürger. Die Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalinspektion Betzdorf ergeben, dass das erste Feuer am frühen Nachmittag im angrenzenden Pavillon in dem Gebäudekomplex ausgebrochen ist und der zweite Brand kurz nach Mitternacht am Folgetag im gleichen Gebäudekomplex sich mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Dachboden über das Treppenhaus im Wohngebäude ausgebreitet hat. Anzeichen für Brandstiftung finden die Experten nicht. Manfred und Elvira Holtz, die das Haus gemietet haben, verlieren bis auf ein paar persönliche Dinge fast alles bei den Bränden. Nach dem ersten Feuer holen sie noch einige Besitztümer aus dem Haus, um den großen Rest wollen sie sich am nächsten Morgen kümmern, doch das zweite Feuer macht dann alles zunichte. Doch in ihrer Not erfahren die Holtz' viel Hilfsbereitschaft: Neben Kleidung und Mobiliar wird ihnen auch eine bald frei werdende Wohnung angeboten.

Foto: Heinz-Günter Augst

Feuerwehr: Jahrzehnte des Wartens haben ein Ende, die Freiwillige Feuerwehr Oberlahr hat nun auch ein eigenes brandneues Gerätehaus. 653 Quadratmeter stehen den Floriansjüngern jetzt für die Unterbringung ihrer Geräte, Schulungen und Übungen zur Verfügung. 1,75 Millionen Euro kostet das Gebäude. Damit ist das Dauerprovisorium einer Unterbringung im ehemaligen Kuhstall, der immer wieder in Eigenleistung erweitert wurde, vorbei.

Betreuung: In der katholischen Kita St. Maria Magdalena muss eine Notgruppe eingerichtet werden. Grund ist der enorme Zuzug junger Familien nach Horhausen und die umliegenden Orte Güllesheim, Pleckhausen und Willroth. Die Notgruppe für 19 Kinder über und 6 Kinder unter drei Jahren soll eine Übergangslösung bis zur Eröffnung der neuen Kita in Güllesheim sein, was noch zwei Jahre dauern könnte.

Sperrung: Bei einem Brand bei der Firma SSI Schäfer in Neunkirchen entsteht Millionenschaden. Eine Woche nach der Tat nimmt die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter, einen Feuerwehrmann aus Herdorf, fest. Seither sehen sich die Floriansjünger mit Diffamierungen und Sprüchen konfrontiert. Sie reagieren mit einem offenen Brief, in dem sie ihre Motivation, dem Nächsten zu helfen, betonen.

Winfried Eller baut im AK-Land Wein an: Der gebürtige Rheinhesse Winfried Eller kann auch im AK-Land nicht von seiner Leidenschaft, dem Weinbau, lassen. Spätburgunder, Isabella und Gutedel gedeihen bei ihm in Schöneberg. Das raue Wäller Klima konnte ihnen bisher nichts anhaben, immer hätten sich die Reben wieder erholt, berichtet der Rentner.

Foto: Sabrina Rödder

Stadtbild: Als frisch renovierter Hotel- und Gastronomiekomplex präsentiert sich das Areal der ehemaligen Sieg-Rheinischen Germania-Brauerei. Neben den 38 Zimmern und dem Restaurant mit Biergarten gibt es auch einen Saal mit Bühne sowie Seminarräume. Im touristischen Angebot Wissens wird somit eine Lücke geschlossen.

Jugend: Nach einigen Monaten der Vakanz gibt es in Willroth wieder Ehrenamtliche, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Die Schwestern Carina und Angelika Kopp leiten jetzt den Jugendtreff.

Wandern: Die Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach weist einen neuen, rund 8,3 Kilometer langen Rundwanderweg aus. Die Strecke führt teils über befestigte Wege und teils über Feldwege und verbindet die Niedermaulsbacher Dorflinde mit der Friedenseiche zwischen Niedermaulsbach und Hirzbach. Markierte Stationen unterrichten die Wanderer über weitere historische Sehenswürdigkeiten auf dem Weg.

Dorfleben: Am Pfarrgemeindezentrum in Kausen wird ein Grillpavillon errichtet. Nach dem Aus der letzten Gaststätte ist der neue Treffpunkt und Mittelpunkt des Dorflebens jetzt noch attraktiver. Geplant und gebaut wird der Pavillon in Eigenleistung.

Kaufkraft: Seit dem 1. Oktober gilt in den Ortsgemeinden Niederfischbach, Mudersbach und Brachbach eine neue Währung: der Giebelwaldtaler. Die Idee dahinter ist, den heimischen Handel zu stärken und das Geld in der Region zu halten. 6000 Giebelwaldtaler sind geprägt, einer kostet 10 Euro. Erhältlich ist die Währung in den Ortsgemeindebüros der drei Dörfer.

Kai Meuler ist neuer Grundschul-Rektor: Mit Beginn des Schuljahres übernimmt Kai Meuler die Leitung der Grundschule Flammersfeld. Seine Vorgängerin Jutta Flammersfeld ist nun im Ruhestand. Zuvor war er Konrektor an der Altenkirchener Pestalozzi-Schule. Der 40-jährige gelernte Bankkaufmann hat im Verein gemerkt, wie gerne er Kindern etwas beibringt.

Foto: Beate Christ

Nachhaltigkeit: Die Rentner Manfred Ebener aus Betzdorf und Heribert Greb aus Kausen sind die Initiatoren des ersten Reparaturcafés in Betzdorf. Auf die Idee kommen sie im Rahmen der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ der VG Betzdorf-Gebhardshain. Kostenlos setzen sie elektrische und mechanische Kleingeräte wieder instand.

Natur: Antworten auf viele Fragen rund um Natur und Tiere gibt die erste mobile „Erlebnisschule Wald und Wild“ im Kreis Altenkirchen. Die Bildungseinrichtung gehört der Kreisgruppe Altenkirchen des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz und ist auf einem Pkw-Anhänger montiert. Kindergärten und Schulen können die „Erlebnisschule Wald und Wild“ anfordern. Mehr als 30 Tierpräparate wie Rehe, Dachse, Wildkatzen, Marder, Füchse, Wildschweine und diverse Vögel sowie Felle, Knochen, Gehörne und interessante Literatur gibt es in der Erlebnisschule.

Haushalt: In der Ortsgemeinde Wallmenroth sieht es finanziell alles andere als rosig aus. Die Kommunalaufsicht beanstandet den mit erheblichen Fehlbeträgen verabschiedeten Doppelhaushalt 2017/18 wegen des Verstoßes gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs. Einige Projekte hat der Ortsgemeinderat zwar schon aus dem Etat gestrichen, doch nach der Rüge der Kommunalaufsicht dürfen jetzt nur noch Kredite für unausweichliche oder geförderte Projekte aufgenommen werden.

Kirchenmusik: Eine neue Pfeifenorgel erklingt in der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Mittelhof. Aus einer Privatkapelle im Allgäu kommt das Instrument, das 70.000 Euro kostete. Auf zwei Manuale und ein Pedal verteilen sich die 13 Register der Orgel, die damit etwas größer als das alte Instrument ist. Dieses erklingt nun in einer kleinen Kirchengemeinde in Belgien.

Betreuung: Im Herbst deutet sich tatsächlich an, dass eine erste Bewohnerin in das „Haus Oliver“ in Hilgenroth, eine Einrichtung für pflegebedürftige, volljährige Menschen mit hohem Pflegebedarf, einzieht. Die Bank hatte schon Druck gemacht, bei weiterem Leerstand wäre das „Haus Oliver“ am Jahresende insolvent gewesen.

Schule: Wegen zu geringer Anmelde- und Schülerzahlen ist die Außenstelle der Kirchener St.-Michael-Grundschule in Herkersdorf von der Schließung bedroht. Die Eltern erarbeiten ein Konzept, das eine Betreuung bis 16 Uhr vorsieht. Auch eine Demonstration findet statt. Anfang Dezember teilt das Mainzer Bildungsministerium mit, dass die Schule geschlossen werden soll. Eltern und Politiker wollen weiter für den Erhalt der Kleinstschule kämpfen.