Tarifkonflikt in Metall- und Elektroindustrie spitzt sich im AK-Land zu: Herdorfer streiken rund um die Uhr

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich auch im AK-Land zu. Als erste Geschäftsstelle im Bezirk Mitte hat die Betzdorfer IG Metall mit einem 24 Stunden Warnstreik bei der Firma Federal Mogul in Herdorf begonnen. Seit Dienstag um 22 Uhr legten rund 280 Beschäftigte des Autozulieferers die Arbeit nieder, sagte Betriebsrat Bruno Köhler gestern bei der Kundgebung vor den Toren des Unternehmens. Hinzu kamen rund 50 Beschäftigte der Firma Faurecia aus Scheuerfeld, die sich am Mittwoch zeitweise mit den Herdorfern solidarisierten. „Das ist ein doppelt historischer Tag für uns“, rief Uwe Wallbrecher, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Betzdorf den Kollegen zu.

Dr. Heidi Schroth vom IG-Metall-Bezirk Mitte sprach beim 24-Stunden-Warnstreik der Beschäftigten von Federal Mogul in Herdorf. Hinzu kamen Kollegen von der Firma Faurecia, die sich mit den Herdorfern solidarisierten.

Foto: Markus Döring

Wenn es in diesem Jahr allein ums Geld ginge, dann wäre der Tarifkonflikt wie sonst wohl Routine. Trillerpfeifen und Fahnen da, Warnstreiks und laute Kundgebungen dort. Am Ende stünde ein Kompromiss, mit dem beide Seiten leben könnten. Die IG Metall fordert 2018 neben der kräftigen Lohnerhöhung von sechs Prozent auch einen neuen Anspruch auf Teilzeit. Beschäftigte sollen ihre Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche bei gleichzeitigem Teillohnausgleich reduzieren dürfen (RZ berichtete). Nachdem am Wochenende die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie ergebnislos abgebrochen wurden, hat die IG Metall Betzdorf mit dem Warnstreik bei der Firma Federal Mogul begonnen. „Die Produktion steht still“, sagte Betriebsrat Bruno Köhler.“ Und Wallbrecher: „Die Arbeitgeber haben es in den bisherigen Verhandlungen auf eine Eskalation angelegt. Sie hatten nie die Absicht zur Einigung. Weder beim Geld noch bei der Arbeitszeit waren sie kompromissbereit.“ Uwe Schütz und Dr. Heidi Schroth von der IG Metall Bezirk Mitte und zuständig für die Tarifpolitik unterstützten die Streikenden am Dienstagabend und am Mittwoch. Mit den bundesweiten Warnstreiks in etwa 240 Unternehmen will die IG Metall den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, sich in der Tarifauseinandersetzung einem tragfähigen Kompromiss zu nähern. Die Arbeitgeber haben laut Wallbrecher eine Lohnerhöhung von 7 Prozent verteilt auf 27 Monate angeboten.

Von unserem Mitarbeiter Markus Döring