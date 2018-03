Stock: Platanen in Niederfischbach wurden "verstümmelt"

Anwohner und Bürger in der Straße Am Schulwäldchen in Niederfischbach sind verärgert. Grund dafür sind zahlreiche, durch Rückschnitt stark gestutzte Bäume.

Die Leute riefen Wolfgang Stock an, BUND-Mitglied und seit langer Zeit in der Naturschutzwacht aktiv. „Hier sind schöne Bäume verkrüppelt worden“, zeigt Stock auf sechs Platanen im oberen Bereich der Straße Am Schulwäldchen. Im unteren Bereich der Straße sind weitere Bäume beschnitten worden. „Hier wurde Bürgereigentum massiv beschädigt“, sagt Stock. Immer wieder treffen Pflegemaßnahmen auf Proteste von Bürgern. Solche Arbeiten wie in Niederfischbach zeigten aber die Bedeutung, die Bäume für viele Menschen haben, sagt der Naturschützer. Bäume spenden Schatten, wirken als Lärmschutz, reinigen die Luft, versorgen sie mit Sauerstoff und bieten Lebensraum für Kleintiere, Vögel und Insekten. Platanen, die so radikal beschnitten wurden, könnten sich in der Regel nicht mehr zu einem Baum mit natürlichem Habitus entwickeln, sondern werden oft krank, verdeutlicht Stock. Deshalb habe er eine Anzeige bei der Kreisverwaltung erstattet. Niederfischbachs Bürgermeister Matthias Otterbach verteidigt den „Standardrückschnitt“ durch den Bauhof. Anwohner hätten ihn angerufen und diesen auch gefordert. „Wir müssen auch den Pflegeaufwand gering halten und an die Kosten denken.“ Zudem habe der Bauhof einen ausgebildeten Gärtnermeister, so Otterbach. Foto: Markus Döring