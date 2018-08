Der Männerge­sangverein Eintracht Steinebach 1893 feiert am Samstag, 18. August, sein 125-jähriges Bestehen. Zum Jubelfest werden in der Turnhalle der Gebhardshainer Westerwaldschule Hunderte Mitwirkende und Gäste erwartet. Der Jubiläumschor eröffnet um 14 Uhr das offene Freundschaftssingen mit Vereinen und Chören aus der Heimat. Um 19.30 Uhr beginnt an gleicher Stelle der Festabend. Weitere Gastchöre werden mit erlesenen Liedvorträgen zum 125. Wiegenfest gratulieren. Neben viel Gesang sind auch Grußworte und Ehrungen geplant. Zum Ausklang des Programms spielt der Musikverein Steinebach zur bunten Unterhaltung auf.

Insgesamt haben 18 Chöre und Vereine ihr Mitwirken zugesagt. MGV-Vorsitzender und Ortsbürgermeister Joachim Greb stellt heute zufrieden fest, dass den Sangesbrüdern trotz Höhen und Tiefen die Pflege des Liedguts ...

