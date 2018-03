Das Eisenbahn-Bundesamt führt derzeit ein Verfahren zur Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstrecken durch. Dazu gehört auch die Siegstrecke. In dem Verfahren konnten bis 7. März Stellungnahmen abgegeben werden. Wallmenroths Ortsbürgermeister Michael Wäschenbach hat sich dazu für die Gemeinde geäußert. Als Landtagsabgeordneter will er diese Stellungnahme aber auch für die Siegstrecke der Bahn von Niederschelderhütte bis Scheuerfeld gewertet wissen. Vor allem Mudersbacher Bürger seien hier sehr stark betroffen. Sollte die Siegstrecke saniert werden, so wird ein umfassender Lärmschutz gefordert, ist die Botschaft der Stellungnahme.

So betont Wäschenbach, dass man im Zuge der Mobilitätswende die Stärkung und den Ausbau des Schienenverkehrs begrüßt. Sollten aber die Vorstellungen der Bundespolitik realisiert werden, die DB-Strecke Köln-Siegen-Gießen als Bypass ...

Lesezeit für diesen Artikel (281 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.