„Wir blicken mit gewissen Sorgen, aber dennoch mit Zuversicht, Mut und Frohsinn ins Vereinsjahr 2018.“ So lautet nun die allgemeine Einschätzung beim Spielmannszug Steinebach, der sich am Samstag im Bürgerhaus „Steinebacher Hof“ zu einer Art Krisensitzung getroffen hat. Ganz klar sind es die personellen Sorgen und Nöte, die seit Jahren ein geregeltes Vereinsleben erschweren. Dieser Zustand schwebte jetzt natürlich wie ein grauer Schatten über der Versammlung. Doch letztendlich behalten im dörflichen Traditionsverein starke Faktoren die Oberhand, etwa Teamgeist, Kameradschaft, Geselligkeit sowie vor allem die Spielfreude an der altbewährten „Knöppelmusik“.

Insofern ist es für den Spielmannszug mit Vorsitzendem Manuel Braun an der Spitze beschlossene Sache, die Vereinsarbeit fortzusetzen, wenn auch wegen des eingeschränkten Spielbetriebs vorerst nur auf einer Art Sparflamme. ...

Lesezeit für diesen Artikel (393 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.