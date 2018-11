Über eine Geldspende in Höhe von 3750 Euro durften sich jetzt die ehrenamtlich tätigen Rettungsdienste im Gebiet der früheren Verbandsgemeinde Gebhardshain freuen. Die Volksbank Gebhardshain möchte mit dieser Unterstützung ganz gezielt den Fördervereinen der einzelnen Feuerwehr-Löschzüge sowie dem Elkenrother Bereitschaftsteam des DRK-Ortsvereins Gebhardshain ein dickes „Danke“ sagen für deren Engagement im tagtäglichen Dienst an der Allgemeinheit. „Sie helfen Menschen in Notlagen und sind Tag und Nacht zur Stelle“, sagte Bankvorstand Manuel Weber bei der Spendenübergabe in der Gebhardshainer Geschäftsstelle. Weber fügte hinzu, dass die Jahresspende als ein Beitrag für wichtige und sinnvolle Projekte in der Region gedacht sei. Im vergangenen Jahr hatte übrigens die Volksbank insgesamt mehr als 33.000 Euro für gemeinnützige Initiativen zur Verfügung gestellt. Möglich sei die regelmäßige Unterstützung gemeinnütziger Projekte „vor der Haustüre“ erst, so betonte es Manuel Weber, durch zweckgebundene Teilerlöse aus dem Gewinnsparen der zahlreichen Bankmitglieder und Kunden. „Das Geld des Dorfes dem Dorfe!“ Diesem markanten Leitgedanken des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen will man mit den jährlichen Spendeninitiative ohnehin Rechnung tragen

Joachim Weger

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.