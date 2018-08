Am Sonntagnachmittag entdeckten die Fluglehrerin Isabell Achenbach vom Segelflugclub (SFC) Betzdorf-Kirchen und ihr Flugschüler Jan Günther während eines Ausbildungsflugs einen Waldbrand am Tüschebacher Weiher bei Niederfischbach. Sofort wurde ein Handyfoto geschossen, auf dem die genaue Lage des Feuers erkennbar ist, und das Bild an die SFC-Flugleitung geschickt. Von dort aus alarmierte man gleich die Feuerwehr. Auch ein Autofahrer, der gegen 14.30 Uhr auf der K 92 unterwegs war, verständigte die Lösch-engel, weil er das Feuer am Waldboden unweit der Straße nach Äpfelbach entdeckt hatte. Sofort war die Feuerwehr vor Ort und hatte den Brand schon nach einer Stunde gelöscht.

Immerhin gut 600 Quadratmeter Waldgelände hatten gebrannt. Bekämpft wurde das Feuer von rund 70 Helfern der Wehren aus Kirchen, Friesenhagen und Wehbach-Wingendorf – zunächst löschten sie mit Wasser aus zwei ...

