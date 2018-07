Das Vogelschießen der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1923 am Samstagabend bewies gleich dreimal Frauenpower. Gina-Marie Strauch (acht Jahre) erschoss sich den Titel der Bambiniprinzessin, daraufhin wurde ihre Mutter Melanie Strauch Schützenkönigin. „Das hatte sich meine Tochter so gewünscht, sie als Prinzessin und ich als Schützenkönigin“, sagte Melanie Strauch im RZ-Gespräch. 2013 hatte es zuletzt eine Schützenkönigin in Gebhardshain gegeben. Jungschützenkönigin wurde Michelle Seibert.

Vor dem Vogelschießen hatte Brudermeister Günter Pauli noch darum gebangt, ob sich überhaupt Schützen für das Königsschießen bereit erklären würden. Am Samstagabend traten dann drei Schützen gegeneinander an. Melanie Strauch ...

Lesezeit für diesen Artikel (325 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.