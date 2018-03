Neujahrsempfang im Altenzentrum: Förderverein will Pflegerollstuhl finanzieren

Pfarrerin Anja Karthäuser weiß, wie man punkten kann. „Ich möchte eine richtige Betzdorferin werden, vielleicht können sie mir ja Tipps auf dm Weg dahin geben“, sagte sie beim Neujahrsempfang gestern im Altenzentrum St. Josef in Betzdorf. Für diese Ankündigung bekam sie natürlich kräftigen Applaus von den Senioren.

Der Förder- und Freundeskreis hatte wieder zum Neujahrsempfang im Altenzentrum St. Josef in Betzdorf eingeladen.

Foto: Claudia Geimer

Die neue Pastorin überbrachte die Grüße der evangelischen Kirchengemeinde. Auch Pastor Helmut Mohr von der katholischen Seelsorgeeinheit Kirchen/Betzdorf war gerne der Einladung gefolgt. Er freue sich, dass im Altenzentrum niemand alleine auf seinem Zimmer sitzen müsse, sondern, dass das Haus die Gemeinschaft pflege. Vor dem gemeinsamen Brunch in großen Saal sprach Mohr ein Tischgebet.

Zuvor hatten sich auch Landrat Michael Lieber und Bürgermeister Bernd Brato in Grußworten an die Senioren, Heimleiter Sebastian Schmeier und Pflegedienstleiterin Mechele Klein, gewandt. Beide dankten dem Förderverein der Einrichtung für sein „hervorragendes“ Engagement. Die Vorsitzende Mathilde Jüngst ließ die Aktivitäten des Vereins Revue passieren. Neben diversen Veranstaltungen, spendeten die Unterstützer Geld für verschiedene Anschaffungen. So können die Bewohner nun Darts spielen. Außerdem wurden neue Gebetbücher für die Kapelle und Therapiepuppen für die Arbeit mit Demenzpatienten gekauft. In diesem Jahr soll der Kauf eines Pflegerollstuhls finanziert werden. Die Küche um Küchenchef Rudolf Faßbender hatte wieder einen köstlichen Neujahrsbrunch für die Gäste gezaubert. „Heute ein Wohlfühlprogramm“, zeigte sich nicht nur die Pfarrerin beeindruckt.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer