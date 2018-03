Neuer Erfolg für Kirchener Firma: Halbe-Rahmen gewinnt „German Design Award“

Zum wiederholten Mal gewinnt Halbe-Rahmen aus Kirchen den Designpreis „German Design Award“. Mehr als 1300 internationale Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien waren dabei, als die Preisträger des German Design Awards 2018 im Forum der Messe Frankfurt geehrt wurden.

Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Jens Spornhauer (Produktmanager), David Halbe (Geschäftsführer), Eugen Laitenberger (Designer) und Steffen Zimprich (Marketing).

Foto: Firma Halbe

Zu den Gewinnern des Abends zählte unter anderem das Kirchener Unternehmen Halbe-Rahmen sowie der Designer Eugen Laitenberger. Der Hersteller hochwertiger Bilderrahmen wurde dieses Jahr jedoch nicht für eines seiner vielfach prämierten Produkte ausgezeichnet, sondern in der Kategorie „Excellent Communications Design Editorial“ für ihr „Portrait“ in die Liste der Besten aufgenommen. Während die Bilderrahmen von Halbe weltweit als Premiumprodukt anerkannt sind, freut man sich beim Unternehmen umso mehr über diese Auszeichnung in Sachen Kommunikationsdesign: Das Halbe-Portrait stellt neben den Produkten auch das Unternehmen vor und gibt Einblicke in den Betrieb. Die Kombination aus klarer Gestaltung, viel Weißfläche und dem Verhältnis von Bild zu Text, spiegelt die Philosophie des Unternehmens wider, das Bild in den Mittelpunkt zu stellen. So wird die Marke für den Leser erlebbar. Die offizielle Jurybegründung lautet dazu: „Die angenehm klare und reduzierte Gestaltung lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers geschickt auf das Bild, wodurch die Philosophie von Halbe-Rahmen subtil in das Design integriert wurde.“