Mordversuch im Kreis Altenkirchen? Sohn gesteht Bluttat an Mutter

Er glaubte, seine Mutter sei der Teufel – und dass er erst durch ihren Tod von seiner Krankheit erlöst würde: Am 21. August 2017 tauchte der Westerwälder (35) vor dem Haus der 64-Jährigen im Kreis Altenkirchen auf, flehte sie an, ihn reinzulassen und schlug ihr in der Küche mit einer Sichel auf den Kopf.

Symbolbild: dpa

Die Frau schwebte in Lebensgefahr – und ist heute ein Pflegefall. Jetzt muss sich der 35-Jährige vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Am ersten Prozesstag kauerte der Mann mit dem kahl rasierten Schädel vorerst schweigend neben seinem Anwalt – und legte nach vier Stunden doch ein Geständnis ab: „Ich bereue das sehr! Wenn ich die Medikamente weiter genommen hätte, wäre das nicht passiert.“

Der 35-Jährige leidet seit 2003 an einer paranoiden Schizophrenie, hält seine Mutter für das personifizierte Böse und glaubt, sie könne ihn telepathisch beeinflussen. Im Februar 2015 hatte er sie bei einer gemeinsamen Autofahrt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geboxt und ihr das Jochbein gebrochen. Das Amtsgericht Betzdorf verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 375 Euro. Der Westerwälder blieb auf freiem Fuß – und versetzte seine Mutter jahrelang in Angst und Schrecken. Immer wieder rief er sie an, drohte ihr am Telefon, sie umzubringen. Die Frau ließ ihn aus Angst nicht mehr ins Haus. Bis zu jenem tragischen Montag im August:

Vormittags kauft sich der 35-Jährige eine Sichel in einem Rasenmäher-Fachhandel und steht gegen 13 Uhr vor dem Haus seiner Mutter. Die Frau kommt auf den Balkon, sagt ihrem Sohn, sie wolle ihn nicht in die Wohnung lassen. Doch er lässt nicht locker: „Mama, bitte, ich muss mit dir reden.“ Keine fünf Minuten später liegt die 64-Jährige blutüberströmt am Küchenboden. Indes streift ihr Sohn durch den Wald und steht gegen 15 Uhr zitternd in der Dienststelle der Betzdorfer Polizei. Den Beamten sagt er: „Ich habe meiner Mutter etwas angetan. Ich glaube, sie ist tot.“

Wie ein Rechtsmediziner vor Gericht ausführte, erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Durch den Sichelschlag sei ihre Schädeldecke zertrümmert. Knochensplitter seien nach innen gelangt und hätten ihr Gehirn verletzt. Zwischenzeitlich war die 64-Jährige halbseitig gelähmt. Bis heute sitzt sie im Rollstuhl und hat kein Gefühl in ihrem linken Arm.

Die 64-Jährige tritt zwar als Nebenklägerin auf, blieb dem ersten Prozesstag aber fern und ließ über ihre Anwältin erklären, sie wolle von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Die Schwester des Beschuldigten beschrieb das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn als schwierig. Bereits im Kindesalter sei ihr Bruder durch hyperaktives Verhalten aufgefallen. Mit 16 habe er angefangen Drogen zu nehmen und sich zunehmend psychotisch verhalten. Es folgten mehrere Klinikaufenthalte. Als er wieder Zuhause war, habe er nichts mehr gegessen und getrunken – weil er glaubte, seine Eltern wollten ihn vergiften. Und immer wieder habe er damit gedroht, die Mutter zu erschlagen. Vor Gericht resümierte die Tochter: „Meiner Mutter geht es gar nicht gut. Sie ist zurzeit depressiv und leidet unter Panikattacken.“

Der Westerwälder lebte zuletzt in einem betreuten Wohnheim, traf zweimal die Woche eine Sozialpädagogin und war seit 2003 bei ein und demselben Arzt in Behandlung. Doch weder Betreuerin noch Arzt stuften den Mann als gefährlich ein. Obwohl sie wussten, dass er seine Medikamente abgesetzt hatte. Und obwohl ihnen klar war, dass der 35-Jährige einen wahnhaften Hass auf seine Mutter hegte. Der Prozess geht am 19. Januar weiter.