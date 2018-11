Miss Marple zu spielen, ist eine schöne, aber auch undankbare Rolle. Denn wohl jeder Krimifan hat Margret Rutherford vor Augen. Gundula Piepenbring versucht erst gar nicht, die Grande Dame der Agatha-Christie-Filme zu kopieren. Ihre Miss Marple ist eine elegant gekleidete, englische Lady, zwar auch resolut, aber bei weitem nicht so energisch wie die unvergessene Rutherford. Doch eines ist gewiss: Miss Marple löst jeden Fall, und so erleben natürlich auch die Betzdorfer Theaterbesucher, wie in dem Stück „Ein Mord wird angekündigt“, der Mörder enttarnt wird. Das Ensemble des Berliner Kriminal Theaters brachte den Klassiker am Dienstagabend auf die Bühne der Stadthalle.

Die Lösung ist verblüffend: Das vermeintliche Opfer ist die Täterin. Katrin Martin spielt die ältere, mörderische Dame sehr überzeugend. Die Besucher erleben eine insgesamt solide Leistung der Darsteller. Mit über ...

