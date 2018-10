Seit Mitte September ist die B 256 in Güllesheim wegen einer Kurvenverbreiterung und Erneuerung der Fahrbahn vollgesperrt. Laut des Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird der Verkehr in Richtung Autobahn A 3 über die L 269 und K 1 nach Niedersteinebach und weiter über die L 270 bis Willroth umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Altenkirchen nutzt ebenfalls diese Umfahrung. So die Theorie. In der Praxis sieht dieses allerdings ganz anders aus. Vielfach bahnt sich der Verkehr nämlich seinen Weg durch den Horhausener Ortsteil Luchert. Sehr zum Leidwesen der Anlieger. „Morgens zwischen 5 und 9 Uhr ist es ganz besonders schlimm“, weiß Antje Fischer zu berichten. Zu dieser Uhrzeit würde ein großer Teil des Berufsverkehrs, inklusive Schülerbeförderung und des Schwerlastverkehrs, der sonst über die Bundesstraße fährt, durch den kleinen Ort über die viel zu schmale Straße rollen. „Dass hier Pkw und meinetwegen auch Schul- oder Linienbusse herfahren, kann ich ja noch verstehen“, sagt Antje Fischer. Was bei ihr und ihren Nachbarn aber großen Ärger verursacht, ist die Tatsache, dass viele Lkw von außerhalb und auch von Unternehmen aus der Region diese Strecke und nicht die ausgeschriebene Umleitung nutzen. Das bringt nicht nur viel Lärm mit sich, Fischer sieht auch die Sicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer gefährdet. Denn letztendlich führe diese Route auch am Schulzentrum in Horhausen vorbei und dort sei eh schon immer viel los vor Unterrichtsbeginn. „Es ist einfach nur noch Chaos“, schimpft Antje Fischer. An die Umleitungsschilder halte sich niemand. Vielfach würde beobachtet, dass sogar Absperrzäune umfahren werden.

„Die Kraftfahrer von außerhalb verlassen sich einfach auf ihr Navigationsgerät und ignorieren die Beschilderung“, sagt sie. Ein weiteres Problem: der Verkehr rase viel zu schnell durch die kleine Ortschaft. Antje ...

