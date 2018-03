Letztes Konzert: Chefdirigent verabschiedet sich vom Betzdorfer Publikum

Blumen als Abschiedsgeschenk: Charles Olivieri-Munroe bedankt sich artig mit einem Handkuss bei Birgit Wichmann vom Vorstand der Musikgemeinde Betzdorf-Kirchen. Mit dem traditionellen Neujahrskonzert in der Stadthalle am Dienstagabend verabschiedete sich der smarte Kanadier vom Publikum in Betzdorf.

Blumen für die Sopranistin Jeanette Wernecke und Kapellmeister Charles Olivieri-Munroe: Für den Kanadier war es das letzte Neujahrskonzert als Chefdirigent der Philharmonie Südwestfalen in Betzdorf.

Foto: Claudia Geimer

Nach sieben Spielzeiten verlässt der Orchesterleiter die Philharmonie Südwestfalen. „Die Jahre waren etwas ganz Besonderes“, sagt Olivieri-Munroe im Gespräch mit Moderatorin Jeannette Wernecke, „ich bin dem Orchester dankbar für viele neue Erfahrungen.“

Zu Beginn hatte Michael Nassauer in seiner Funktion als künstlerischer Leiter der Musikgemeinde die Zuhörer in der so gut wie ausverkauften Stadthalle begrüßt. „Die Neujahrskonzerte sind Treffpunkte geworden, ein Stück Heimat“, sagt der Intendant und Musiker der Philharmonie Südwestfalen.

Bei einem Neujahrskonzert herrscht eine angenehm lockere Atmosphäre: Da wird ein Gläschen Sekt auf der Bühne getrunken, und bei der feurigen „Ungarischen Polka“ von Johann Strauss (Sohn) kämpft der Orchesterleiter mit einem widerspenstigen Notenblatt. Und der Dirigent darf die Solistin auch einmal ermahnen, zum Schluss zu kommen, so wie beim Lied der Primadonna: „Art is Calling for Me“ von Victor Herbert, der als Vater der amerikanischen Operette gilt.

Zum zweiten Mal begleitete Sopranistin Jeanette Wernecke das Neujahrskonzert als Solistin und Moderatorin. Auch für sie gab es einen Blumenstrauß als Dankeschön. Mit der Arie der Zofe Adele aus der Operette „Die Fledermaus“, „Mein Herr Marquis“, flirtet sie kokett mit dem Publikum. Romantisch wird es mit dem Lied der Julia: „Strahlender Mond“ aus der Operette „Der Vetter von Dingsda“. Der scheidende Dirigent plaudert derweilen ein wenig aus dem Nähkästchen, erzählt von einer Maus auf der Bühne und von einem schnarchenden Feuerwehrmann, womit selbstverständlich nicht Oliver Pfeifer gemeint war, der beim Konzert in der guten Stube pflichtbewusst seine Aufgaben erledigte.

Auch das Publikum verfolgt hellwach die Darbietungen: Ballett („Dornröschen“), Walzer („Geschichten aus dem Wiener Wald“), Polka, Marschmusik, Ouvertüren („Eine Nacht in Venedig“) – heiter und beschwingt, so wie es sich eben für ein Neujahrskonzert gehört. Das Orchester spielt mit der Erwartungshaltung des Publikums. Der Dauerbrenner „An der schönen blauen Donau“ wird kurz an-, aber nicht zu Ende gespielt. Nein, es darf auch einmal der nicht minder schöne „Donauwellen Walzer“ von Josef Ivanovici sein.

Die Moderatorin weiß zu den einzelnen Stücken interessante Geschichten zu erzählen. So waren Komponisten von je her schon geschäftstüchtig. Erfolgreiche Melodien wurde gleich mehrfach verwendet: Die berühmte „Barcaraloe“ aus Hoffmanns Erzählungen hat Jacques Offenbach in der Ouvertüre der „Rheinnixen“ eingebaut.

Bei seinem letzten Konzert dirigiert Olivieri-Munroe den „Kadettenmarsch“ aus der Feder eines seiner Lieblingskomponisten, des Amerikaners John Philip Sousa. So nebenbei erfährt das Publikum, das der zweifache Familienvater nicht nur am Dirigentenpult, sondern in seiner Heimat Kanada auch als Dressur- und Springreiter eine gute Figur abgegeben hat. Bei einer Zugabe scheren Orchester und Solistin mit dem Lied „The Girl in 14 G“ aus dem herkömmlichen Repertoire aus. Jeanette Wernecke erzählt in dem unterhaltsamen Song, wie es sich anhört, wenn in einem Haus im dritten Stock eine Operndiva und in der fünften Etage eine Jazzsängerin wohnt. Die letzte Zugabe führt die Philharmonie Südwestfalen mit dem „Radetzky Marsch“ wieder auf die traditionelle Schiene der Neujahrskonzerte zurück.

Von unserer Mitarbeiterin Claudia Geimer