Auch Lehrer drücken zur Fortbildung die Schulbank. So ganz aktuell im Betzdorfer Gymnasium von Donnerstag bis Samstag. Das Fortbildungsseminar „Erwachsen werden“ steht an. Es ist ein Angebot von Lions-Quest. Lions-Quest gibt es seit fast 20 Jahren. Es ist ein Lebenskompetenz-Programm, das stets fortentwickelt wird. Jeder der Teilnehmer hat gestern schon einmal einen dicken Aktenordner bekommen. Es gilt, dass sich die Schüler, hier vor allem im Alter von 12 bis 16 Jahren, zu starken Persönlichkeiten entwickeln. Dabei hilft dieses Programm. Die Kursleitung liegt bei Claudia Hegedüs-Schrafstetter aus München, die mit 25 Lehrkräften des Betzdorfer Gymnasiums und drei Personen der August-Sander-Realschule Altenkirchen das Seminar durchführt. Vor Ort zum Organisationsteam gehören Katja Weidt, Vanessa Ehlgen und Anna Euteneuer. Schulleiter Heiko Schnare und Edelbert Schilling von den Lions in Westfalen-Lippe und dem Lions Club Bad Marienberg begrüßten die Teilnehmer.

Möglich gemacht haben das Seminar, das 200 Euro pro Teilnehmer kostet, die Lions Clubs Bad Marienberg, Westerwald und Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen. Sie übernehmen die Kosten der Fortbildung. Weitere Unterstützung gibt es hier ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.