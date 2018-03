Krimi-Überraschung beim Benefizkonzert für Afrika in Betzdorf

Für das „Benefizkonzert für Afrika“ am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in der Betzdorfer Stadthalle gibt es eine spezielle Überraschung von Krimiautor Micha Krämer aus Kausen. Krämer ist bekanntlich nicht nur als Schriftsteller erfolgreich, sondern schreibt auch eigene Songs, von denen er einige an dem Abend zur Gitarre bringen wird (ab etwa 19.30 Uhr). Nach Krämer spielt die Betzdorfer Beatles-Tributeband The Peteles (gesprochen wie „Beatles“, bloß vorne mit „P“). Zusammen mit dem bundesweit erfolgreichen Quartett um den heimischen Musiker Peter Seel wird zum Finale der Brucher Gospelchor Haste Töne auftreten und dabei auch etliche neue und vielversprechende Titel vorstellen.

Andreas Sudermann (l.) aus Kausen und Daniel Zöller aus Steinebach nehmen an einer Aktion des Kinderhilfswerks Compassion in Tansania teil, um der Bevölkerung dort zu helfen. Das Benefizkonzert unterstützt sie.

Foto: privat

Und dann kommt Micha Krämers Überraschung: Es wird eine Verlosung am Konzertende geben. Die ersten zehn Leute, die aus der Lostrommel gefischt werden, bekommen jeweils ein Exemplar seines neuesten Krimis „Sand in der Kimme“. Der Roman erscheint erst am 1. März und ist dann sozusagen noch druckfrisch. Die Konzertgäste können in der Pause ihren Namen samt Adresse auf einem Zettel in die Lostrommel stecken. „Damit möchte ich die tolle Aktion von Andreas Sudermann und Daniel Zöller unterstützen und auch das Benefizkonzert“, sagt Krämer. „Leute, kommt alle vorbei, es wird ein schöner Abend mit klasse Musik – und das auch noch für den guten Zweck!“

Stimmt: Die beiden jungen Männer unterstützen eine Aktion des Kinderhilfswerks Compassion in Tansania, wodurch Kindern in dem afrikanischen Land nicht nur eine bessere Grundversorgung, sondern auch ärztliche Hilfe und ein geregelter Schulbesuch ermöglicht wird. Dafür sind alle Musiker und Techniker an dem Abend ohne Gage auf der Bühne, die Halle wird von der Stadt Betzdorf gratis zur Verfügung gestellt. Jeder eingenommene Cent geht nach Tansania.

Übrigens wird auch der Betzdorfer Weltladen mit einem Stand zu Gast sein und das Projekt unterstützen. Das Team vom Weltladen wirft ein anderes Schlaglicht auf die Armut in Afrika. Es zitiert den brasilianischen Erzbischof Dom Helder Camera: „Wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne behalten.“ Der Weltladen möchte an seinem Stand zeigen, wie Menschen durch fair gehandelte Produkte vor der Armut bewahrt werden können.

Eintrittskarten fürs Konzert am 22. Februar, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Stadthalle gibt's bei MankelMuth Betzdorf, Decku Kirchen, in den Bürgerbüros von Betzdorf und Gebhardshain und in der Stadthalle Betzdorf. Die Tickets kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse 15 Euro; eine Vorverkaufsgebühr wird nicht erhoben. Der Erwerb im Vorverkauf wird trotzdem empfohlen.