Das Heimatfest des Heimatvereins Kirchen am Heimatmuseum fällt dieses Jahr ausnahmsweise aus: Die Reparatur der Schäden, die im Museum bei dem Sturzregen an Fronleichnam entstanden sind, halten die Aktiven des Vereins derartig auf Trab, dass sie sich nicht in der Lage sehen, auch noch das seit Jahren beliebte Stadtfest zu stemmen. Das hat natürlich auch der regional bekannte DJ Hansi Imhäuser (72) gehört, der gleich gegenüber vom Museum wohnt. Und weil er sowie andere Museumsnachbarn aus der Wiesenstraße das Aus fürs Heimatfest richtig traurig fanden – beschlossen sie kurzerhand, eine Ersatzveranstaltung auf die Beine zu stellen: Es gibt nun also doch ein kleines, abgespecktes, aber feines Fest, und zwar am Sonntag, 9. September, ab 11 Uhr. Und die zweite gute Nachricht ist: Jeder Euro, der dabei erwirtschaftet wird, geht auf das Konto des Kirchener Heimatvereins, damit der die Sanierung und Renovierung des Museums besser verkraften kann.

Die unwetterartigen Regenfälle am Fronleichnamstag hatten in der unteren Etage des Museums sowie in der Museumsscheune erhebliche Schäden angerichtet. „Das haben wir alle schon ziemlich traurig gefunden“, sagt DJ Hansi, ...

Lesezeit für diesen Artikel (349 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

