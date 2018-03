Kein Weg aus der Finanznot: Stadt Betzdorf verbrennt Geld in den Straßen

Vom „Geld verbrennen auf der Straße“ war am Mittwochabend bei einer Ausschusssitzung des Betzdorfer Stadtrates die Rede. „Alles was wir machen, ist rausgeschmissenes Geld“, so André Krusche vom Bauamt. Und Bauamtsleiter Martin Schäfer ergänzte: „Hier wird nur Geld beerdigt. Das ist wegen der Verkehrssicherungspflicht einfach weg. Es ist so, als würden wir es in den Gully werfen.“

190 Straßen gibt es in Betzdorf. 56 davon sind noch nicht erschlossen – entsprechend sehen die auch „Straßen“ aus. Die Elisabethstraße ist ein „Prachtexemplar“ dieser maroden Straßen.

Foto: Markus Döring​

Sehr eindringlich machte das Bauamt den Ausschussmitgliedern vom Haupt- und Finanzausschuss sowie vom Bauausschuss deutlich, wie es um die Straßen der Stadt bestellt ist: 190 Straßen gibt es im Stadtgebiet. Davon sind 56 noch nicht erschlossen. Vor Jahrzehnten wurden sie vermutlich einmal grob hergestellt, von Erschließungskosten war damals noch nicht die Rede, und seit dieser Zeit hat man die vernünftige Herstellung einfach nicht angepackt. Statt in diesen noch nicht erschlossenen Straßen nun immer wieder Geld in die Hand zu nehmen, um Schlaglöcher zu stopfen und sonstige Gefahrenstellen zu beseitigen, wird vorgeschlagen, dass man sich nun endlich daran macht, die 56 Straßen nach und nach zu erschließen.

Denn mit einer erschlossenen Straße habe man schließlich 20 Jahre Ruhe und somit auch keine Ausgaben. Und aus Sicht der Stadt wäre es nicht schlecht, statt jährlich Geld im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht zu verbrennen, an die Erschließung zu gehen. Denn da bezahlt die Stadt nur zehn Prozent der Ausgaben. Die restlichen 90 Prozent haben die Anlieger zu zahlen. Die werden das natürlich nicht gerne hören. Mit 100.000 Euro aus dem Stadtsäckel könnte so letztendlich eine Million Euro in die Straßenerschließung fließen.

Bürgermeister Bernd Brato betonte im Gespräch mit der Rhein-Zeitung, dass man da in der Vergangenheit versäumt habe, das anzugehen. „Da wurde sich zu dem Thema zu wenig Gedanken gemacht.“ Nun nehme man die gesamte Situation in den Blick und schaut was passiert, wenn ich dies oder jenes mache bzw. unterlasse. Schließlich werde die Attraktivität der Stadt auch am Zustand der Straßen gemessen. „Wir kommen an dem Thema nicht vorbei.“

So gibt es nun im Entwurf zum Etat 2018 der Stadt erste Straßen, die erschlossen werden sollen. Für Lasdorfer Straße, Helenenweg und Marienstraße in Bruche sind Planungskosten von 29.000 Euro angesetzt, für 2019 dann 41.000 Euro Planungskosten und für 2020 schließlich 780.000 Euro zur Erschließung.

Erschließung Glück-Auf-Straße steht für 2021 mit 500.000 Euro im Plan, die Wiesenstraße mit 240.000 Euro und „In der Gasse“ mit 275.000 Euro. Mit reinen Planungskosten stehen auf der Liste bis 2021 folgende Straßen: Ruth-Tobias-Weg, Sperlingsweg, Friedhofsweg, Mozartstraße zwischen Eberhardystraße und Birkenweg, Hubertusweg und Sandersgarten. Es gibt auch eine Liste, die Straßen bis 2025 und drüber hinaus bis 2030 aufführt. Was davon einmal verbindlich wird, ist bei der langen Vorausschau natürlich offen.

Wie es um die Straßen in Betzdorf bestellt ist, und das ist vermutlich nicht nur hier so, verdeutlichte Krusche noch an einem anderen Beispiel. Um Straßen in einem guten Zustand zu erhalten, das verdeutlicht ein wissenschaftliches Informationsblatt, müssten jährlich 1,30 Euro pro Quadratmeter Straßenfläche investiert werden, um den guten Zustand zu erhalten. Da hat Krusche einmal theoretisch hochgerechnet. Unter der Voraussetzung, dass alle Straßen in Betzdorf in einem guten Zustand wären: Dann wären das jährlich 400.000 Euro Unterhaltungskosten. Rund 60.000 Euro wendet man hingegen jährlich in der Stadt auf, um Straßenschäden zu beseitigen. Zu einem guten und nachhaltigen Straßennetz in der Stadt ist es noch ein weiter Weg.

Aber im aktuellen Etat der Stadt für 2018 geht es nicht nur um die Erschließung von Straßen. Auch der Ausbau der ein oder anderen Straße steht an. In 2018 sind da aber erst einmal Planungskosten ausgewiesen. Konkret ausgebaut werden soll in 2019 dann der zweite Bauabschnitt der Bismarckstraße, die Geschwister-Scholl-Straße und die Gerstenkampstraße. Die Gregor-Wolf-Straße steht dann für 2020 auf dem Plan.

Von unserem Redakteur Andreas Neuser