Konrad Schwan hat ein neues Hobby. Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gebhardshain ist im April aktiver Sänger des MGV Kausen geworden. Und, so sagt er in seinem Grußwort als Kreisbeigeordneter beim Jubiläum des MGV Steinebach, er könne dies jedem empfehlen. Bis Mai habe er schon vier Liedtexte auswendig gelernt. Im Juni durfte er sogar schon beim Leistungssingen mitwirken. Da der Chor eine Chorleiterin habe – „bin ich seitdem auch viel gehorsamer gegenüber meiner Frau“, sagt Schwan in gewohnt humorvoller Art und Weise.

Schwan war einer von vielen Gratulanten bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des MGV Eintracht Steinebach beim Kommers am Samstagabend in der Turnhalle in Gebhardshain. Die musikalische Gestaltung übernahmen die ...

Lesezeit für diesen Artikel (385 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.