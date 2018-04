Die Porträts von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und August Sander hängen in der Aula des Gymnasiums Betzdorf-Kirchen neben denen von Papst Johannes Paul II. und Ludwig van Beethoven. Die beiden prominenten Persönlichkeiten aus Hamm und Herdorf, der Papst aus Polen sowie der geniale Komponist aus Bonn sind bedeutende Europäer. Das jedenfalls ist die Meinung der Lehrer und Schüler, die beim Erasmus-Plus-Projekt mitgemacht haben. Bis Sonntag sind 23 Schüler und Lehrer aus Bulgarien, Polen und Ungarn zu Gast am hiesigen Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Sie sind im Haus Marienberge untergebracht. Auf dem Programm stehen Ausflüge nach Bonn, Köln und Gießen. Vom Gymnasium nahmen sieben Lehrer an dem Programm teil.

Gestern Vormittag erlebten die ausländischen Gäste der Partnerschulen aus Budapest, Torun in Polen sowie Vratsa in Bulgarien gemeinsam mit Schülern der Klassen 10 bis 12 eine Veranstaltung in der Aula, ...

Lesezeit für diesen Artikel (398 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.