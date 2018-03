Herdorts Narren legen los: Flotter Auftakt im Knappensaal

Aus unserem Archiv

Herdorf

Unter dem Motto „Karneval & Kräppelche“ sind am Donnerstag die jung gebliebenen Herdorfer Närrinnen und Narren bei bester Stimmung in den Sitzungsmarathon der fünften Jahreszeit gestartet. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hatte die katholische Frauengemeinschaft wieder alle älteren Bürger zur ultimativen Ü-50-Sitzung in den Knappensaal eingeladen.