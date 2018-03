Herdorfer Geschichte: Jahrhunderte lang "im Bann des Eisens"

Gruben und Hütten prägten bis ins 20. Jahrhundert das Bild Herdorfs. Mit dem letzten Abstich des Hochofens II der Friedrichshütte am 30. August 1968 endete die Jahrhunderte alte Tradition der Eisengewinnung im Herdorfer Raum. Mit mehreren Ausstellungen, Vorträgen und Exkursionen wollen die Volkshochschule Herdorf und das Bergbaumuseum Sassenroth 2018 an die Schließung der Friedrichshütte vor 50 Jahren erinnern.

Die alte Herdorfer Hütte im Jahre 1887: Bergbau und Montanindustrie haben das Leben im Hellertal viele Jahrhunderte lang geprägt.

Foto: VHS Herdorf

Zum Auftakt stellt Alfons Bender mit seinem Vortrag „Im Bann des Eisens“ am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Herdorfer Rathaus die Entwicklung des Hüttenwesens vom 15. bis ins 20. Jahrhundert dar. Im Spannungsfeld der Herrschaftshäuser von Sayn und Nassau gelegen, bildet die Seelenberger Hütte mit ihren Verflechtungen zum Freien Grund einen prägnanten Bezugspunkt. Vom 18. Jahrhundert an lag sie in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung lange Jahrzehnte vor der nur knapp einen Kilometer entfernten zweiten Herdorfer Hütte. Recherchen in verschiedenen Archiven zeigen bisher kaum beachtete Aspekte auf und runden neben kurzen Betrachtungen auf das Montanwesen des Freien Grundes das Gesamtbild ab.

Die Friedrichshütte selbst wird an diesem Abend noch nicht näher vorgestellt. Ihre Entstehungsgeschichte und Bedeutung im kommunalen wie im gesellschaftlichen Bereich wird am Dienstag, 8. Mai, an gleicher Stelle erörtert.

Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Übersicht über die gesamte Veranstaltungsreihe gibt es im Internet unter www.herdorf.de