Bei bestem Wetter ermittelten jetzt die Jungschützen und Schwarzpulverschützen in Herdorf ihre neuen Majestäten. Sechs Jungschützen legten mit dem Luftgewehr auf den Vogel an. Mit dem 51. Schuss holte sich Björn Mulas die Krone und zwölf Schüsse später auch noch das Zepter. Nach weiteren 20 Schüssen fiel der Apfel an Lucas Glaser. Die Flügel gingen an Tim Schmidt (26.) und Samantha Krah (25.). 32 Schüsse später fiel der Stoß durch Miriam Schlosser. Und sie war es auch, die nach spannendem Kampf den Vogel mit dem 284. Schuss von der Stange holte.

Seit mehr als 40 Jahren betreibt der Schützenverein Herdorf eine besondere Art des Schießens. Damals begannen einige Schützen mit dem Schwarzpulverschießen. Es knallt, qualmt und stinkt, und es ist eine ...

