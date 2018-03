GroKo oder NoGroKo? SPD im Kreis Altenkirchen hält Einigung nicht für basistauglich

Die SPD im Kreis Altenkirchen hat große Zweifel daran, ob die Ergebnisse der Sondierungsrunde in Berlin ausreichen werden, um dafür die Zustimmung der Genossen vor Ort zu erhalten. „Ich habe das Papier gelesen und muss sagen, dass es mich nicht überzeugt“, sagt der Kreisvorsitzende Andreas Hundhausen im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Einschätzung decke sich auch mit ersten Reaktionen aus seinem sozialdemokratischen Umfeld.

Zwar räumt er ein, dass in dem jetzt vorliegenden Kompromiss „einige sozialpolitische Dinge“ enthalten sind. Aber Kernforderungen der SPD wie die Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder auch die Bürgerversicherung seien auf dem Weg zu einer Großen Koalition außen vor geblieben. Doch Hundhausen nennt weitere Punkte, mit denen er sich nicht anfreunden kann. Neben einer fehlenden Weichenstellung in der Bildungspolitik und bei der Digitalisierung kritisiert er vor allem, dass eine vermeintlich neue GroKo jetzt am Acht-Stunden-Tag rüttele. Deshalb ist der Kreisvorsitzende, der immer dafür plädiert hatte, eine Minderheitsregierung zu tolerieren, auch skeptisch, ob die Basis tatsächlich grünes Licht für „Schwarz-Rot“ geben wird. „Ich glaube, viele haben gehofft, dass wir uns von einem 'Weiter so' verabschieden“, begründet er seine Bedenken.

Zu viel „Weiter so“ – auf diesen Nenner bringt auch der Juso-Kreisvorsitzende Philip Schimkat seine Unzufriedenheit über das, was am Freitagmorgen auf dem Berliner Verhandlungstisch lag. „Das Ergebnis ist für mich keine Abkehr von der Politik der zurückliegenden Großen Koalition“, sagt er auf Anfrage. Zwar geht Schimkat nicht davon aus, dass der außerordentliche SPD-Parteitag am 21. Januar in Bonn das Sondierungsergebnis ablehnen wird. „Damit würde man ja den Parteivorsitzenden öffentlich schädigen“, so sein Argument. Umso überzeugter ist er aber, dass die Genossen vor Ort nicht mitspielen werden. „Wie will man der Basis vermitteln, dass sich die SPD bei der Bürgerversicherung nicht durchsetzen konnte, dass die Reichensteuer fehlt?“, fragt er. Was er grundsätzlich bemängelt, ist die Tatsache, dass von dem Kompromiss kein Signal für einen Aufbruch ausgehe. „Mir fehlt der visionäre Blick. Dabei wäre es dringend erforderlich, dass die Partei ihr Profil schärft“, so Schimkat. Freuen könne sich eigentlich nur die CSU. „Die hat ihre Obergrenze durchbekommen“, sagt er.

Zufrieden zeigt sich der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel. „Es wird keine Steuererhöhungen geben, dafür werden wir die Arbeitnehmer durch eine Senkung des Arbeitslosenbeitrages entlasten“, betont er. Zudem werde in der Rentenversicherung eine doppelte Haltelinie zur Stabilisierung des Rentenniveaus bei gleichzeitiger Stabilisierung der Beiträge eingeführt. Und Rüddel beurteilt noch weitere Ergebnisse positiv. So solle das Kooperationsverbot in der Bildungsfinanzierung abgeschafft und der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus eng begrenzt werden. Der Christdemokrat hofft nun auf erfolgreiche Koalitionsverhandlungen, damit schnell eine Regierung gebildet werden könne.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Kratzer