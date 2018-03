Entwarnung nach anonymem Drohbrief: Keine Bombe im Rathaus von Hamm

Angespannte und teilweise aufgeregte Gesichter gab es am Montagmorgen im Hammer Rathaus: Beim morgendlichen Entleeren des Rathaus-Briefkastens an der Eingangstür war ein DIN-A4-Zettel mit einer anonymen Bombendrohung aufgetaucht. Der unbekannte Schreiber stellte zwar keine konkreten Forderungen, dennoch wurde die Angelegenheit sehr ernst genommen.

Wegen einer Bombendrohung war am Montagmorgen der Zugang zum Rathaus versperrt. Besucher mussten unverrichteter Dinge umkehren. Stunden später nahmen die Beschäftigten ihre Arbeit wieder auf.

Foto: Elmar Hering

Das anonyme Schreiben war handschriftlich verfasst und lag lose im Briefkasten – kein Kuvert, geschweige denn eine frankierte Briefsendung. Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen sondierten die Lage und empfahlen die sofortige Räumung des Gebäudes.

Auf dem Zettel – ohne Unterschrift und Namensnennung – wurde mitgeteilt, dass ein gewisser „Abbu“ am Freitag im „Amt Hamm“ eine Bombe versteckt habe. Derjenige sei „sauer, da sein Sohn im Krieg gestorben ist.“ Er wolle bis 12 Uhr Rache nehmen. Vermutlich um seinem Hinweis mehr Nachdruck zu verleihen, fügte der Schreiber hinzu, man solle dies ernst nehmen: „Er steckt voller Trauer“.

Aus dem Rathaus in Hamm war gestern nicht zu erfahren, wer eventuell damit gemeint sein könnte bzw. welche Erklärung denkbar wäre. Dem Vernehmen nach hatten sich Verwaltungsspitze und Polizei darauf geeinigt, keine Auskünfte zu erteilen.

Klar ist: Am Vormittag blieb die Verbandsgemeindeverwaltung geschlossen, nachdem die Polizei gebeten hatte, das Rathaus aus Sicherheitsgründen zu schließen und die Bediensteten nach Hause zu schicken. Einzelne Besucher standen unvermutet vor verschlossener Tür, ein knapper Hinweis an der Eingangstür sprach von einer vorübergehenden Schließung. Und so war es auch: Im gesamten Gebäude wurde kein Sprengsatz gefunden, sodass die Beschäftigtem im Rathaus gegen 14 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. elm/lez