Brachbach hält zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Brachbacher haben mit ihrer „Jacka“ gejubelt – jetzt bangen sie mit der Familie Vetter aus ihrem Dorf. Familienvater Klaus Vetter hat Blutkrebs. Eine Stammzellenspende bedeutet für den 54-Jährigen die einzige Überlebenschance. Familie und Freunde haben gehandelt, und in kurzer Zeit eine Typisierungsaktion auf die Beine gestellt. Sie wird am Samstag, 12. Mai, von 11 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle der Grundschule Brach-bach, Konrad-Adenauer-Straße 1, durchgeführt. Familie und Freunde hoffen, dass möglichst viele Menschen aus Brachbach und Umgebung kommen, um sich als potenzielle Stammzellenspender bei der DKMS registrieren zu lassen. Dies ist für die Teilnehmer kostenlos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen. Wer auf andere Art und Weise helfen möchte, kann vor Ort oder über ein Konto der DKMS Geld spenden. Denn die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ist eine gemeinnützige Organisation. Für die Registrierung eines jeden neuen Spenders entstehen ihr Kosten von 35 Euro.

Die Datei der DKMS wird aktuell für Klaus Vetter nach einem potenziellen Spender durchsucht. „Wir können ihm diesen Weg nicht abnehmen, aber wir können ihn mit ihm gehen“, sagt Julia ...

Lesezeit für diesen Artikel (401 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

