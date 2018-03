Betzdorfer Schüler fühlen sich als Europäer

Aus unserem Archiv

Betzdorf

Die Bandbreite europäischer Komponisten und Musiker, die die Schüler aufgelistet haben, reicht von Johann Strauss bis Andreas Gabalier. „Musik verbindet“, lautete das Thema, mit dem sich die 21 Mädchen und Jungen der Klasse 5a (inzwischen Klasse 6a) der Bertha-von-Suttner-Realschule plus in Betzdorf beim Wettbewerb der Europaunion erfolgreich beschäftigt haben. Die fünf am Wettbewerb beteiligten Gruppen freuen sich über Preise auf Kreisebene. Eine Gruppe holte sogar einen dritten Platz auf Landesebene.