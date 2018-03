Beim Karneval "in Grömisch" ging es hoch her

Aus unserem Archiv

Grünebach

Bei der Karnevalssitzung „in Grömisch“ ging es auch in diesem Jahr wieder hoch her. Nach dem Einschunkeln zum Aufwärmen mit DJ Basti begrüßten Ortsbürgermeister Mike Pfeifer und MGV-Vorsitzender Markus Lück das Publikum im voll besetzten Saal der Bürgerstube in Grünebach. Mit vielen Worten zur Belustigung aller hielten „Prinz Ewig“, Stephan Euteneuer, und seine Prinzessin, Regina Farnschläder, Einzug in den Festsaal. Sie begrüßten alle Anwesenden und verfolgten den Abend aufmerksam.