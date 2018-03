Auch vor Neuwahlen hat Sandra Weeser keine Angst

Aus unserem Archiv

Betzdorf

Wir schauen zurück auf 2017. Für viele Menschen im Kreis hat dieses Jahr berufliche und private Neuerungen, Überraschungen und Umwälzungen mit sich gebracht. Dazu gehört auch Sandra Weeser aus Betzdorf. Die Liberale ist in den Bundestag eingezogen. Sie ist damit die erste Person der FDP im Kreis Altenkirchen, die es in den Bundestag geschafft hat. Im RZ-Interview beantwortet sie Fragen, wie es ihr mit dieser Änderung in ihrem Leben ergangen ist.