Abschied von Herdorf nach 17 Jahren: Isabel Meutsch wird Schulleiterin in Elkenroth

In Herdorf wurde am Mittwoch so manche Abschiedsträne vergossen: Konrektorin Isabel Meutsch verlässt die Maria-Homscheid-Grundschule, an der sie 17 Jahre lang unterrichtete. Auf sie wartet bereits heute eine neue Aufgabe, denn die 48-Jährige übernimmt die Leitung der Sankt-Martin-Grundschule in Elkenroth.

„Danke für alles!“ Zum Abschied von der Grundschule Herdorf erhielt Isabel Meutsch von Kindern und Kollegium einen Erinnerungsbaum mit bunten Fingerabdrücken als Blätter.

Foto: Daniel Weber

In einer Feierstunde im Lehrerzimmer wurde Meutsch gestern von ihren Kolleginnen und Elternvertreter Dirk Eickhoff herzlich verabschiedet. Zugleich überreichte Schulrätin Marie-Luise Hees ihr das Ernennungsschreiben für die neue Wirkungsstätte. In Elkenroth wird Meutsch Nachfolgerin von Jürgen Kötting, der zum Schuljahreswechsel in den Bezirkspersonalrat für Grundschullehrer gewählt worden war. Seitdem war die Rektorenstelle an der Sankt-Martin-Grundschule vakant – und Isabel Meutsch hatte sich darauf beworben.

Für die 48-Jährige, die in Mittelhof aufwuchs und in Steinebach wohnt, schließt sich damit gewissermaßen der Kreis. Denn in Elkenroth hatte 1993 ihre Laufbahn als Lehrerin begonnen. Bis 1997 unterrichtete sie an der Schule, an der auch ihr Ehemann Lothar von 1987 bis 2010 Rektor war. Es folgten drei Jahre in Ludwigshafen, bevor Meutsch schließlich im Jahr 2000 nach Herdorf wechselte.

Dort wurde die damals 31-Jährige als Konrektorin gleich ins kalte Wasser geworfen, als der damalige Schulleiter Gerhard Junglas wegen Krankheit langfristig ausfiel. Und noch ein weiteres Mal war Meutsch kommissarisch mit der alleinigen Schulleitung betraut: von Anfang 2015, nachdem Rektor Klaus Zimmer in den Ruhestand verabschiedet worden war, bis zum Amtsantritt der „Rückkehrerin“ Hildegard Claßen-Stinner im September 2017. Es war die schwierige Zeit des Umzugs der Grundschule von der Schneiderstraße in die „Don Bosco“. „Ich weiß, wir sind dabei an Deine Grenzen gegangen“, räumte Schulrätin Hees ein.

Den anstehenden Wechsel sieht Hees mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“. Einerseits sei sie froh, dass man in Elkenroth die Vakanz relativ schnell beenden konnte, anderseits sei in Herdorf „nach einem halben Jahr des Durchatmens“ nunmehr die Konrektorenstelle unbesetzt. Immerhin: Hees ließ verlauten, dass im Gegenzug eine Lehrkraft von Elkenroth an die Maria-Homscheid-Grundschule ins Städtchen wechseln wird.

Deren Schulleiterin Hildegard Claßen-Stinner blickte in ihrer Rede auf 13 gemeinsame Jahre mit ihrer Kollegin in Herdorf zurück und erinnerte daran, dass Meutsch auch maßgeblich am Aufbau des Ganztagsangebots beteiligt war. Zum Abschied fand Claßen-Stinner warme Worte: „Der Mensch Isabel wird uns sehr fehlen, Deine Fröhlichkeit und Fürsorge. Wir wünschen Dir alles erdenklich Liebe und Gute!“ Von den Kolleginnen gab es ein Ständchen (den Song „Nur noch kurz die Welt retten“ vom Tim Bendzko mit umgedichtetem Text) und reichlich Geschenke – das schönste wohl ist das Bild eines Baumes, an dem alle Lehrerinnen und Kinder einen Daumenabdruck als kleine, bunte Blätter hinterlassen haben.

„Es waren bewegende Jahre“, sagte Isabel Meutsch sichtlich gerührt. „Ich bin jeden Tag gerne nach Herdorf gefahren, auch heute, wenn auch mit einem weinenden Auge.“ In Elkenroth erwartet sie nun eine neue Aufgabe in einer Schule ähnlicher Größenordnung mit etwas mehr als 200 Kindern.

Von unserem Redakteur Daniel Weber