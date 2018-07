Die Ehrung der Jubilare stand im Mittelpunkt der 70-Jahrfeier des VdK-Ortsverbands Herdorf. Der Verband feierte den runden Geburtstag beim traditionellen Sommerfest am Sonntag auf der Grillanlage in Dermbach. Friedhelm Köhler erhielt für 50 Jahre Treue zum Verband ein Ehrenabzeichen in Gold und einen Präsentkorb. Werner Höfer (92) gehört dem VdK seit der Gründung 1948 an. 50 Jahre Mitglied ist Annemarie Neuser, 30 Jahre Gilbert Kaiser und Dieter Groß. Der Vorsitzende Klaus Richtmann und der Kreisvorsitzende Erhard Lichtenthäler zeichneten auch Jubilare für 10 und 20 Jahre Mitgliedschaft aus.

„Ich habe mir die Jacke angezogen. Jetzt wird es feierlich“, sagte Richtmann zu Beginn seiner Festrede. Er erinnerte an die Anfänge. Der VdK Herdorf wurde am 1. Februar 1948 in ...

Lesezeit für diesen Artikel (303 Wörter): 1 Minute, 19 Sekunden

